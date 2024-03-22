Eğitime önemli katkı

Ülkemizin hayırsever, yaptığı işler ile adından hala gurur ile söz ettiren değerli iş insanı Merhum Oğuz

Özyalçın adına 2021 yılında hayata geçirilen Oğuz Özyalçın Vakfı yaşamın en temel gereksinimleri

arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor, Çevre ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, ülkemizin

daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve sürdürülebilir projeler ile fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplumsal Sosyal Sorumluluk anlayışına özel önem göstermeye devam eden Oğuz Özyalçın Vakfı

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu öğrencileri ve eğitimcileri ile biraraya gelerek bu okuldaki özel

çocukların eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyerek; bu

farkındalığa katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan eğitim materyallerin teminini sağlayarak okula

teslim etmiştir.

Oğuz Özyalçın Mütevelli Heyeti’nden Eser Özyalçın, Pelin Özyalçın Melundalı, Özyalçın Şirketler Grup

Direktörü Yağmur Özyalçın, Özyalçın Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Sorumlusu Pınar Kutal Akar ve

Üst Düzey Yönetici Asistanı İlknur Lambasuyucu ilgili etkinlikte okul yöneticileri ve öğrencilerle

biraraya gelip sohbet ederek unutulmaz anılar biriktirdiler.

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu Sorumlu Öğretmeni Özlem Dağlı, okulda 64 özel çocuğa hizmet

verdiklerini, en büyük amaçlarının onların ilgi duydukları ve mutlu oldukları alanları belirleyip ona

uygun eğitim vermek ve onların mutlu, bağımsız bireyler olduğunu görmek olduğu söyledi. Okul

içerisinde bir atölye kurarak bu çocukların el becerisi kazanmalarını ve üretken olmalarını sağlama

hedefleri olduğunu ekledi. Bu vesile ile; Oğuz Özyalçın Vakfı’na, katkı ve duyarlılıklarının okulun

eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için büyük önem

taşıdığını belirterek teşekkürlerini sundu.

Oğuz Özyalçın Vakfı; içinde yaşadığımız toplumu ve doğayı iyileştirmek için çevresel, kültürel ve sosyal

gelişmeye destek olmayı hedefleyerek ‘‘hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’’ sloganıyla

vakıf projelerini sivil toplum, kurum ve kuruluşlar arasında köprüler oluşturarak gerçekleştirmeyi

hedefleyerek çalışmalarına devam edeceklerini kaydettiler.