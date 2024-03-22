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Eğitime önemli katkı

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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Oğuz Özyalçın Vakfı, Girne Özel Eğitimve İş Eğitim Okulu’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Eğitime önemli katkı

Ülkemizin hayırsever, yaptığı işler ile adından hala gurur ile söz ettiren değerli iş insanı Merhum Oğuz
Özyalçın adına 2021 yılında hayata geçirilen Oğuz Özyalçın Vakfı yaşamın en temel gereksinimleri
arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor, Çevre ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, ülkemizin
daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve sürdürülebilir projeler ile fayda sağlamayı amaçlamaktadır.
Toplumsal Sosyal Sorumluluk anlayışına özel önem göstermeye devam eden Oğuz Özyalçın Vakfı
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu öğrencileri ve eğitimcileri ile biraraya gelerek bu okuldaki özel
çocukların eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyerek; bu
farkındalığa katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan eğitim materyallerin teminini sağlayarak okula
teslim etmiştir.

Oğuz Özyalçın Mütevelli Heyeti’nden Eser Özyalçın, Pelin Özyalçın Melundalı, Özyalçın Şirketler Grup
Direktörü Yağmur Özyalçın, Özyalçın Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Sorumlusu Pınar Kutal Akar ve
Üst Düzey Yönetici Asistanı İlknur Lambasuyucu ilgili etkinlikte okul yöneticileri ve öğrencilerle
biraraya gelip sohbet ederek unutulmaz anılar biriktirdiler.
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu Sorumlu Öğretmeni Özlem Dağlı, okulda 64 özel çocuğa hizmet
verdiklerini, en büyük amaçlarının onların ilgi duydukları ve mutlu oldukları alanları belirleyip ona
uygun eğitim vermek ve onların mutlu, bağımsız bireyler olduğunu görmek olduğu söyledi. Okul
içerisinde bir atölye kurarak bu çocukların el becerisi kazanmalarını ve üretken olmalarını sağlama
hedefleri olduğunu ekledi. Bu vesile ile; Oğuz Özyalçın Vakfı’na, katkı ve duyarlılıklarının okulun
eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için büyük önem
taşıdığını belirterek teşekkürlerini sundu.
Oğuz Özyalçın Vakfı; içinde yaşadığımız toplumu ve doğayı iyileştirmek için çevresel, kültürel ve sosyal
gelişmeye destek olmayı hedefleyerek ‘‘hep birlikte daha iyi bir gelecek kurmak mümkün’’ sloganıyla
vakıf projelerini sivil toplum, kurum ve kuruluşlar arasında köprüler oluşturarak gerçekleştirmeyi
hedefleyerek çalışmalarına devam edeceklerini kaydettiler.

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