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Eğlence mekanında birlikte eğlenmeye gittiği erkeğin kredi kartını çaldı

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Girne’de meydana gelen kredi kartı hırsızlığı ile ilgili tutuklanan Melisa Maraşlı ile Zahide Sözer dün mahkemeye çıkarıldı.
Eğlence mekanında birlikte eğlenmeye gittiği erkeğin kredi kartını çaldı

Girne’de meydana gelen kredi kartı hırsızlığı ile ilgili tutuklanan Melisa Maraşlı ile Zahide Sözer dün mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu,zanlı Melisa Maraşlı’nın 29 Kasım 2020 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında birlikte eğlenmeye gittiği A.F isimli erkek şahsın kredi kartını çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Yanaroğlu, zanlı Zahide Sözer’in ise arkadaşı olan Maraşlı’yı korumak için yalan beyan verdiğinin tespit edildiğini, bu nedenle tutuklandığını kaydetti.kart-hirszligi-(3).jpg

Polis, eğlence mekanında kamera görüntüsü olduğunu ancak uzak çekim gerçekleştiği için olayın tam net görülemediğini belirtti. Polis, ancak 3 tanık ifadesi aldıklarını, zanlı Maraşlı’nın kartı aldığına dair tespit yaptıklarını açıkladı. Polis, zanlıların evinde de arama yapıldığını ancak kartın henüz bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde kartı kesinlikle almadığını söylediğini hatta şikayetçi olan A.F. hakkında bazı iddialarda bulunarak, kendisinin de şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ayrıca zanlının iddialarının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

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