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Eğlence Sektörü İnisiyatifi Eylem Yaptı

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Eğlence Sektörü İnisiyatifi, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.
Eğlence Sektörü İnisiyatifi Eylem Yaptı

Eğlence Sektörü İnisiyatifi, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Eğlence sektörü temsilcileri yaklaşık 150 kişilik bir kalabalıkla, Sağlık Bakanlığı önüne gelip burada basın açıklaması yaptı.

Eylemciler, “yaşama haklarının ve emeklerinin yok sayıldığı, kendilerinin devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, Covid-19 pandemisinde günah keçisi ilan edildiklerini” belirterek, Sağlık Üst Kurulu kararlarını protesto etti.

Sağlık Bakanlığı önündeki basın açıklamasının ardından, Başbakanlık önünde de aynı açıklamayı yineleyen inisiyatif temsilcileri, burada yetkililerden görüşme talebinde bulundu.

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