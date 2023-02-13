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Eğlence yerlerinde müzikle ilgili yeni kararlar

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Eğlence yerlerinde müzik yapma  yasağı ay sonuna kadar uzatıldı
Eğlence yerlerinde müzikle ilgili yeni kararlar

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin eğlence yerlerinde müzik yapma yasağı 28 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldı.

 

Bu çerçevede Çevre Koruma Dairesi tarafından müzik izni verilen işletmelerin müzik izinleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmış olup hiçbir şekilde mekanların müzik yayını yapmamaları gerekmektedir.

 

Müzik izni olmayan işletmelerin müzik yayını yapmaları 18/2012 sayılı Çevre Yasası uyarınca zaten yasaktır.Söz konusu yasaklara uymayanlar hakkında Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacaktır.

 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DE YAPILMAYACAK

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesinde planlanan sergi, müzik dinletisi ve benzeri tüm etkinlikler de ay sonuna kadar yapılmayacaktır.

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