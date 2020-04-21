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Eğlenerek Öğreniyorum, Geleceğe Güvenle İlerliyorum…Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayınında  Sertifikalı Online Ders Verecek…

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Eğlenerek Öğreniyorum, Geleceğe Güvenle İlerliyorum…Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayınında  Sertifikalı Online Ders Verecek…
Eğlenerek Öğreniyorum, Geleceğe Güvenle İlerliyorum…Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayınında  Sertifikalı Online Ders Verecek…

 Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, YABEM ve Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm çocuklar için online eğitimler yapılacak.

 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgide, 23 Nisan 2020 Perşembe günü sabah saat 09.00’da başlayacak olan ve ülkedeki tüm çocuklara açık olacak derslere katılan öğrencilere sertifika verileceği belirtildi. Sanat ve resim, işaret dili, sağlık ile yapay zeka konularının işleneceği derslere htpp://open-courses@neu.edu.tr linki üzerinden erişim sağlanabilecek. Ders programı akışında çocuklar tarafından şiirler de okunacak.

 

Ders programı kapsamında; Girne Üniversitesinden Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik “Sağlığımız Nasıl Koruyalım?, Yakın Doğu Üniversitesinden Yrd. Doç.Dr. Emrah Soykan “İşaret Dili”, Süleyman Demirel Üniversitesinden Doç. Dr. Utku Köse “Yapay Zeka” ve Yakın Doğu Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Yücehan Yücesoy “Sanat ve Resim” konularında dersler verecek.

 

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Bayram Coşkusunu Evlere Sığdıracağız…”

Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, bu yıl okul bahçelerinde değil evlerde yapılacağını dile getiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocukların bayramına özel bir program hazırladığını bildirdi.

 

Her çocuğun birer yıldız olduğunu ve parlamaları için ortam yarattıklarını ifade eden Prof. Dr. Meriçli, 23 Nisan’da da çocukların coşku ile parlaması için tüm çocuklara açık bir eğitim ve kutlama programı hazırlandığı söyleyerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramını kutladı.

 

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın coşkuyla kutlanmasını hak etiğini ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Bazı duyguları yaşamak ve yaşatmak için koşulların önemi yok. Koronavirüs sebebiyle okulların tatil edilmesi ile öğrenciler uzaktan eğitim almaya başladı. Bu yıl 23 Nisanı da aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşe ve coşu ile evlerimizde kutlayabiliriz. Ailecek 23 Nisan’ın önemi, atalarımızın mücadelesi hakkında sohbet edebilir, eski fotoğrafları çıkarıp, 23 Nisan anılarımızı anlatabiliriz. 23 Nisan’la ilgili kendi hikaye ve masallarımızı yazabilir, çocukları da hayal etmeleri için teşvik edebiliriz. Evde kendi müziğimizi yapıp, 23 Nisan şarkıları ve şiirleri söyleyebiliriz. Tedbiri de elden bırakmadan, içinde bulunduğumuz zor günlerin geçeceği umuduyla içimizdeki bayram coşkusunu evlerimizde yaşayalım. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramını en içten sevgilerimle kutlarım” dedi.

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