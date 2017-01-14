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Egon fırtınası Avrupa’yı vurdu

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Egon fırtınası Avrupa’yı vurdu
Egon fırtınası Avrupa’da kaosa yol açtı. ..Almanya’da çok sayıda uçak ve tren seferi iptal oldu, meydana gelen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere’de de fırtınayla ilgili kırmızı alarm verildi. Yetkililer, Kuzey ve Doğu bölgelerinde önlem olarak vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Almanya’daki eyaletlerin pek çoğunda buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi.

Bavyera eyaletinde 3 kişinin kazalarda öldüğü belirtildi. Eyalette elektriklerkesildi. Birçok hava ve demiryolu ulaşımı uçuşu iptal edildi.

İngiltere’de ise Egon fırtınasına karşı kırmızık alarma geçti. Kuzey ve doğu bölgelerde fırtına ve sel baskınlarına karşı hummalı çalışmalar sürüyor. Yetkililer bazı bölgelerde halkın evlerini terk etmesi çağrısında bulundu.

Jaywick bölgesinde ise sert rüzgârlar ve yükselen dalgalar bölgedeki pek çok eve zarar verdi.

İsviçre de Egon fırtınasından etkilenen ülkeler arasında. Basel kentinde tren seferlerinin iptaline yol açan Egon nedeniyle kısmen trafiğin durduğu, kazaların meydana geldiği bildirildi.

Fransa’da da Egon’un yol açtığı hasardan dolayı 300 bin hane elektriksiz kaldı. Elektrik kesintisi en çok Normandie ve Picardie bölgelerinde yaşandı.

Şiddeti saatte 130 kilometreden fazlaya ulaşan Egon, ağaçları devirdi, elektrik kablolarını kopardı ve çatılara hasar verdi. Egon fırtınası nedeniyle, bir kadının, ağacın üstüne devrilmesi sonucu öldüğü belirtildi.

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