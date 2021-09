Egzama, diğer ismi ile dermatit en sık görülen cilt hastalığıdır. Egzama cildin bir bölgesinin kızarması, şişmesi, döküntülerin oluşması ve kaşınması ile kendisini göstermektedir. Egzama, her yaş grubunda görülebilir ve birçok nedenden oluşabilmektedir. Ayrıca cildin her bölgesinde egzama oluşabilmektedir. Egzama neden olur, belirtileri nelerdir? Egzama nasıl geçer? İşte hayatınızda en az bir kere yaşayabileceğiniz bir rahatsızlık olan egzamaya dair her şey!