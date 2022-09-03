Egzamanın kökünü kurutur, iltihabın ve kanserin düşmanı, antioksidan kaynağı

Yaz kış demeden sevilerek tüketilen dut kurusu, sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkıyor. Kan yapıcı özelliklere sahip olan dut kurusu tam bir antioksidan deposu.

Günde bir avuç dut kurusu sayesinde vücutta oluşan iltihabı kurutabilirsiniz. Tazesi ayrı kurusu ayrı faydalı olan dut kurusu aynı zamanda tam bir kanser düşmanı. İşte dut kurusu faydaları...

Faydaları saymakla bitmeyen dut kurusu antioksidan kaynağı besinlerin başında yer alıyor. Kan yapıcı özelliğe sahip olan dut kurusunu yaz kış tüketebilirsiniz. Günde sadece bir avuç tüketerek hastalıklara karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Güçlü antibiyotik özellikleri olan beyaz dut kurusunu hastalıklara karşı kullanabilirsiniz.

DUT KURUSU FAYDALARI

EGZAMANIN KÖKÜNÜ KURUTUR

Beyaz dut kurusunu kaynatarak düzenli şekilde tüketirseniz egzamalara karşı etkisini kısa zamanda görebilirsiniz. İçerisinde bulunan doğal antibiyotikle vücutta bulunan zararlı toksinleri atar ve egzamalara karşı savaş verir. Aynı zamanda aynı özelliği sayesinde karaciğeri de tedavi eder.

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Doğal antibiyotik olan dut kurusu aynı zamanda antioksidan deposudur. Zengin içeriği sayesinde idrar yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir.

Glisemik indeksi yüksek olan dut kurusu, kan şekeri düşük hastalar için kullanılması en çok tavsiye edilen meyvelerdendir. Kan şekerini hızla yükseltebilen dutun şeker hastaları içinse kontrollü tüketmesi önerilir.

Pekmez ve pestillerin ana maddesi olan dut kan yapıcı özelliği ile bilinir. Kansızlık ve demir eksikliği çekenler dut kurusu yiyerek bu eksiği giderebilir.

SAÇ DİPLERİNİ GÜÇLENDİRİR

İç organlara şifa kaynağı olarak bilinen dut saç sağlığı içinde kadınların vazgeçilmez besinidir. Antioksidan içeriği sayesinde saç sağlığını korumaya yardımcı olur. Dut suyuyla saç yıkamak saç diplerini güçlendirir.

Dut kurusu ağız içi yaraları ve diş eti sağlığı içinde yüzyıllardır kullanılan bir besindir. Kaynatılan kuru dutun suyu ile ağız düzeli olarak gargara yapılırsa ağız sağlığı için fayda sağlar.