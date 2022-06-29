Egzersiz yapmak hem ruh halini düzeltiyor hem de psikolojiyi koruyor

Uzmanlar, fiziksel sağlığınızı iyileştirecek pek çok egzersiz programının yanı sıra, zihinsel sağlığınızı ve ruh halinizi iyileştirebilecek egzersizleri vurguluyor.

Daha güçlü kaslar, daha fazla enerji, kilo kontrolü ve daha iyi uyku elde edebilmek için egzersiz yapmanın gerektiğini herkes biliyor.

Ama egzersizin, artık zihinsel sağlığı iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda onu koruduğuna dair her zamankinden daha güçlü kanıtlar bulunuyor.

Guardian’ın haberine göre, Indiana Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda kinesiyoloji profesörü olan Jack Raglin, depresyonun dünya çapında dördüncü en ciddi hastalık olduğunu, ancak egzersizin, depresyona yönelik psikolojik faydalarının göz ardı edildiğini söylüyor.

Uzmanlara göre, egzersiz sadece olumlu “etkiyi” (veya duyguyu) artırmakla kalmaz, aynı zamanda olumsuz etkiyi de azaltır, bu da çift taraflı iyi duyguya eşittir.

Egzersizin ayrıca klinik anksiyete ve psikolojik rahatsızlıklarla hastaneye başvuran kişilerin tedavisinde de etkili olduğu biliniyor.

PSİKOLOJİK FAYDALARI HİSSETMEK İÇİN NE KADAR ÇALIŞMALI?

Raglin, haftada üç kez 15 ila 20 dakikalık aerobik egzersizi yapmanın “uzun vadeli, daha derin” faydalarını görebileceğinizi belirtirken “Beş dakika yürümek bile ruh halinizi düzeltebilir” diyor.

Raglin ve diğer araştırmacılar, çeşitli egzersiz biçimlerini karşılaştırdılar ve koşu, yüzme veya kardiyo gibi seçeneklerin kaygı düzeylerini azaltmada daha etkili göründüğünü buldular.

Aktiviteye başlamadan önce, özellikle gergin olan insanlar için farklı egzersiz kombinasyonlarının da etkili olduğu ortaya kondu.

Virginia Tech’te insan beslenmesi, gıda ve egzersiz bölümünde yardımcı doçent olan Julia Basso da, herhangi bir hareket fayda sağladığında, en iyi aktivitenin yapmayı sevdiğiniz aktivite olduğunu söylüyor… “İster yüzme ister takım sporları ister dans olsun. Bireysel tercih, ruh halinizi yükselten faydalarda gerçekten kilit faktördür.”