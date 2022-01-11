Egzersizin faydalarını taklit eden ilaç üretiliyor

ABD'li bilim insanları, egzersizin sağlık için yararlarını bir hap içinde toplamaya çalışıyor.

ABD'li bilim insanları, egzersizin sağlık için yararlarını bir hap içinde toplamaya çalışıyor. İlaç, spor yapmanın tam etkisini karşılayamayacak olsa da demanstan, şekere ve obeziteye kadar birçok hastalığa çözüm umudu taşıyor.

Çoğu kişi egzersizin çok sayıda sağlık yararını bilse de, ya üşeniyor, ya vakit bulamıyor.

Haftada önerilen 150 dakikalık orta dereceli egzersizi çok az sayıda kişi yapıyor.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ekip, egzersiz sırasında kaslar tarafından salınan bir flab yakan hormondan, fiziksel aktivite sırasında yapılan hafıza güçlendirici bir proteine ​​​​kadar, egzersizin kimyasal sırlarını laboratuvarlarda ortaya çıkardı.

Bunları bir hapın içinde toplayan bilim insanları, egzersizin sağlığa faydalarını taklit eden ilaç ile obezite ve tip 2 diyabetten görme kaybı ve osteoporoza kadar olan durumların tedavisinde büyük umut olacağını belirtiyor.

Demans için umut vaadediyor

Hapın Demansa yardımcı olabileceği vurgulanıyor.

ABD'li bilim insanları, çok fazla egzersiz yapan farelerden yatan farelere kan enjeksiyonu yapmanın onları zihinsel olarak daha keskin hale getirdiğini ispatladı.

Özellikle hafızada büyük iyileşme görüldü.

Bir labirentten çıkış yollarını bulmak da dahil olmak üzere iki hafıza testinde, farelere geçen ay düzenli olarak tekerlek üzerinde koşan diğer farelerden kan verildikten sonra büyük ilerleme görüldü.

Bilim insanları, egzersiz yapıldığında daha yüksek miktarlarda salınan bir anti-inflamatuar bileşik olan clusterin adlı bir proteinin faydaların çoğundan sorumlu olduğunu saptadı.

Clusterin seviyeleri, egzersiz yapan hayvanların kanında yüzde 20 daha yüksekti.

Daha sonraki deneylerde, clusterinin beyin iltihabını azalttığı görüldü.

Kronik inflamasyon zamanla hücrelerimize ve organlarımıza zarar verebilir ve giderek Alzheimer hastalığı riskini artırır.

Stanford araştırmacıları, ilk insan denemelerinin en az yedi yıl sonra olmasına rağmen, bu etkiyi yansıtacak sentetik bir ilaç yaratmayı umuyor.

Kilo vermede faydalı hormon

Bu arada, Boston'daki Dana-Farber Kanser Enstitüsü'ndeki bilim insanları, egzersiz sırasında kaslardan salınan ve kilo vermeye yardımcı olabilecek irisin adı verilen bir hormon tespit etti.

Obez farelere hormon enjekte ettiklerinde, vücudumuzdaki yağın çoğunu oluşturan enerji depolayan beyaz yağ, kalorileri depolamak yerine yakan kahverengi yağa dönüştürdü.

Aynı ekip tarafından 2018'de Cell dergisinde yayınlanan daha fazla araştırma, irisin ile egzersizin bir başka faydası olan kemikleri güçlendirmeyi ilişkilendirdi.

Önceki araştırmalar, egzersizin, retinanın bir kısmının, makulanın bozulduğu yaşlı erişkinlerde ciddi görme kaybının en yaygın nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini azalttığını göstermişti.

Egzersizin yerini tam olarak tutamaz

Southampton Üniversitesi'nde kimyasal biyoloji profesörü olan Ali Tavassoli "Egzersiz için gerçek bir ikame yoktur. Ruh halinizin iyileşmesinden, akciğer kapasitesindeki iyileşmeye kadar üzerinizdeki tüm etkilerini tek bir hapta toplayamazsınız. Ancak amacım insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışmak ve acı çekenlere yardım etmek"dedi.