  • BIST 2.038,00
  • Altın 797.26660
  • Dolar 13.8302
  • Euro 15.6895
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Egzersizin faydalarını taklit eden ilaç üretiliyor

» »
ABD'li bilim insanları, egzersizin sağlık için yararlarını bir hap içinde toplamaya çalışıyor.
Egzersizin faydalarını taklit eden ilaç üretiliyor

ABD'li bilim insanları, egzersizin sağlık için yararlarını bir hap içinde toplamaya çalışıyor. İlaç, spor yapmanın tam etkisini karşılayamayacak olsa da demanstan, şekere ve obeziteye kadar birçok hastalığa çözüm umudu taşıyor.

Çoğu kişi egzersizin çok sayıda sağlık yararını bilse de, ya üşeniyor, ya vakit bulamıyor.

Haftada önerilen 150 dakikalık orta dereceli egzersizi çok az sayıda kişi yapıyor.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ekip, egzersiz sırasında kaslar tarafından salınan bir flab yakan hormondan, fiziksel aktivite sırasında yapılan hafıza güçlendirici bir proteine ​​​​kadar, egzersizin kimyasal sırlarını laboratuvarlarda ortaya çıkardı.

Bunları bir hapın içinde toplayan bilim insanları, egzersizin sağlığa faydalarını taklit eden ilaç ile obezite ve tip 2 diyabetten görme kaybı ve osteoporoza kadar olan durumların tedavisinde büyük umut olacağını belirtiyor.

Demans için umut vaadediyor

Hapın Demansa yardımcı olabileceği vurgulanıyor.

ABD'li bilim insanları, çok fazla egzersiz yapan farelerden yatan farelere kan enjeksiyonu yapmanın onları zihinsel olarak daha keskin hale getirdiğini ispatladı.

Özellikle hafızada büyük iyileşme görüldü.

Bir labirentten çıkış yollarını bulmak da dahil olmak üzere iki hafıza testinde, farelere geçen ay düzenli olarak tekerlek üzerinde koşan diğer farelerden kan verildikten sonra büyük ilerleme görüldü.

Bilim insanları, egzersiz yapıldığında daha yüksek miktarlarda salınan bir anti-inflamatuar bileşik olan clusterin adlı bir proteinin faydaların çoğundan sorumlu olduğunu saptadı.

Clusterin seviyeleri, egzersiz yapan hayvanların kanında yüzde 20 daha yüksekti.
Daha sonraki deneylerde, clusterinin beyin iltihabını azalttığı görüldü.

Kronik inflamasyon zamanla hücrelerimize ve organlarımıza zarar verebilir ve giderek Alzheimer hastalığı riskini artırır.

Stanford araştırmacıları, ilk insan denemelerinin en az yedi yıl sonra olmasına rağmen, bu etkiyi yansıtacak sentetik bir ilaç yaratmayı umuyor.

Kilo vermede faydalı hormon

Bu arada, Boston'daki Dana-Farber Kanser Enstitüsü'ndeki bilim insanları, egzersiz sırasında kaslardan salınan ve kilo vermeye yardımcı olabilecek irisin adı verilen bir hormon tespit etti.

Obez farelere hormon enjekte ettiklerinde, vücudumuzdaki yağın çoğunu oluşturan enerji depolayan beyaz yağ, kalorileri depolamak yerine yakan kahverengi yağa dönüştürdü.

Aynı ekip tarafından 2018'de Cell dergisinde yayınlanan daha fazla araştırma, irisin ile egzersizin bir başka faydası olan kemikleri güçlendirmeyi ilişkilendirdi.

Önceki araştırmalar, egzersizin, retinanın bir kısmının, makulanın bozulduğu yaşlı erişkinlerde ciddi görme kaybının en yaygın nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini azalttığını göstermişti.

Egzersizin yerini tam olarak tutamaz

Southampton Üniversitesi'nde kimyasal biyoloji profesörü olan Ali Tavassoli "Egzersiz için gerçek bir ikame yoktur. Ruh halinizin iyileşmesinden, akciğer kapasitesindeki iyileşmeye kadar üzerinizdeki tüm etkilerini tek bir hapta toplayamazsınız. Ancak amacım insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışmak ve acı çekenlere yardım etmek"dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 Yaşın Altındaki Çocuklarda Bu Semptoma Dikkat Edin10 Ocak 2022 Pazartesi 19:23
  • Omicron Varyantı Kovid-19 Testlerinin Fransa'ya Maliyetini Artırdı10 Ocak 2022 Pazartesi 19:01
  • İspanya, Kovid-19'u Grip Gibi Kontrol Etmeyi Planlıyor10 Ocak 2022 Pazartesi 18:21
  • Bakterilerin, Düşünüldüğünden Daha Gelişmiş Olduğu Belirlendi10 Ocak 2022 Pazartesi 17:09
  • Kanadalı Uzmanlar İçki Şişelerine 'Kanser Uyarısı' Konulmasını İstiyor09 Ocak 2022 Pazar 22:31
  • Yeni Koronavirüs Mutasyonu: Deltacron Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?09 Ocak 2022 Pazar 22:06
  • Yeni Bir Yıl Yeni Bir Sen09 Ocak 2022 Pazar 21:54
  • Hindistan'da 400'den Fazla Parlamento Çalışanının Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı09 Ocak 2022 Pazar 19:15
  • Omicron'un Kuluçka Süresi 3 Gün09 Ocak 2022 Pazar 15:48
  • Geniz Eti, Çocuklarda Birçok Sağlık Sorununu Tetikleyebilir09 Ocak 2022 Pazar 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti