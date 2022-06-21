Egzersizin ortaya çıkardığı bir molekül kilo vermeye yardımcı

ABD’deki Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, egzersiz yaptıktan sonra hayvanların iştahını azaltan “açlık önleyici” bir molekül olarak tanımladıkları şeyi keşfettiler.



Molekül izole edilirken ve bir hayvana verilirken hem iştahın azalmasına hem de genel kilo alımına yardımcı oldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmacılar, molekülün gelecekte kilo verme takviyelerinin merkezinde kullanılabileceğinden umutlular.

FARELER VE YARIŞ ATLARI İNCELENDİ

Stanford Üniversitesi’nde patoloji profesörü yardımcısı olan Dr. Jonathan Long, “Hepimiz genel olarak egzersizin faydalı olduğunun farkındayız. Vücut ağırlığı ve glikoz kontrolü için iyidir. Ama biz bu kavrama daha ayrıntılı bir şekilde bakmak, egzersizi moleküller açısından inceleyip inceleyemeyeceğimizi görmek istedik” dedi.

Nature’da yayınlanan araştırma fareler ve yarış atları üzerinde yapıldı. Molekülü alan fareler normalde olduğundan yüzde 50 daha az yemek yedi. Maddeyi kullandıktan on gün sonra, farelerin ve yarış atlarının, toplam gıda alımı ve vücut ağırlığının düştüğü tespit edildi.