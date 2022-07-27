Egzersizin yoğunluğu arttıkça yaşam süresi de uzuyor

Bilim insanları, önerilenden iki kat daha fazla egzersiz yapan yetişkinlerin erken ölme olasılığının üçte bire kadar daha az olduğunu söylüyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ılımlı aktivite yönergelerine bağlı kalan katılımcıların, egzersiz yapmayanlara kıyasla erken ölme olasılığı yüzde 21 daha azdı.

Ancak sonuçlar, tavsiyeyi iki katına çıkaran ve en az beş saat süren katılımcılar arasında bu oranın yüzde 31’e kadar çıktığını gösterdi.

Orta derecede egzersiz, hızlı yürümeyi, halter veya kuvvet antrenmanını içeriyordu.

Her hafta iki buçuk saatlik koşu, yüzme veya bisiklete binme gibi yoğun egzersiz yapan katılımcılar için benzer ancak daha küçük faydalar görüldü.

ŞİDDET SEVİYESİNE GÖRE RİSK DE DEĞİŞİYOR

Circulation dergisinde yayınlanan bulgular, önerilen seviyenin iki ila dört katı üzerinde performans gösterenlerin en düşük ölüm riskine sahip olduğunu gösterdi.

Haftada beş ila 10 saat orta düzeyde aktivite yapan kişilerin, yapmayanlara kıyasla herhangi bir nedenle erken ölme olasılığı yüzde 26 ila 31 daha azdı.

Karşılaştırma için, önerilen miktarda ılımlı egzersiz yapanların, egzersiz yapmayanlara kıyasla tüm nedenlerden ölme olasılığı yüzde 21 daha azdı.

Haftada iki buçuk ila beş saat şiddetli egzersiz yapan gönüllülerin, egzersiz yapmayanlara kıyasla herhangi bir nedenle genç yaşta ölme olasılıkları yüzde 21 ila 23 daha azdı.

Bu arada, önerilen miktarda yoğun egzersiz yapanların erken ölme olasılığı yüzde 19 daha azdı.

Egzersiz, sadece ince kalmanıza yardımcı olarak, kalp hastalığı ve Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bonus olarak, stresi uzak tuttuğu da düşünülüyor.

Uyarı: Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.