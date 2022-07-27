  • BIST 2.544,12
  • Altın 997.148
  • Dolar 17.8752
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Egzersizin yoğunluğu arttıkça yaşam süresi de uzuyor

» »
Bilim insanları, önerilenden iki kat daha fazla egzersiz yapan yetişkinlerin erken ölme olasılığının üçte bire kadar daha az olduğunu söylüyor.
Egzersizin yoğunluğu arttıkça yaşam süresi de uzuyor

Daily Mail’de yer alan habere göre, ılımlı aktivite yönergelerine bağlı kalan katılımcıların, egzersiz yapmayanlara kıyasla erken ölme olasılığı yüzde 21 daha azdı.

Ancak sonuçlar, tavsiyeyi iki katına çıkaran ve en az beş saat süren katılımcılar arasında bu oranın yüzde 31’e kadar çıktığını gösterdi.

Orta derecede egzersiz, hızlı yürümeyi, halter veya kuvvet antrenmanını içeriyordu.

Her hafta iki buçuk saatlik koşu, yüzme veya bisiklete binme gibi yoğun egzersiz yapan katılımcılar için benzer ancak daha küçük faydalar görüldü.

ŞİDDET SEVİYESİNE GÖRE RİSK DE DEĞİŞİYOR

Circulation dergisinde yayınlanan bulgular, önerilen seviyenin iki ila dört katı üzerinde performans gösterenlerin en düşük ölüm riskine sahip olduğunu gösterdi.

Haftada beş ila 10 saat orta düzeyde aktivite yapan kişilerin, yapmayanlara kıyasla herhangi bir nedenle erken ölme olasılığı yüzde 26 ila 31 daha azdı.

Karşılaştırma için, önerilen miktarda ılımlı egzersiz yapanların, egzersiz yapmayanlara kıyasla tüm nedenlerden ölme olasılığı yüzde 21 daha azdı.

Haftada iki buçuk ila beş saat şiddetli egzersiz yapan gönüllülerin, egzersiz yapmayanlara kıyasla herhangi bir nedenle genç yaşta ölme olasılıkları yüzde 21 ila 23 daha azdı.

Bu arada, önerilen miktarda yoğun egzersiz yapanların erken ölme olasılığı yüzde 19 daha azdı.

Egzersiz, sadece ince kalmanıza yardımcı olarak, kalp hastalığı ve Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bonus olarak, stresi uzak tuttuğu da düşünülüyor.

Uyarı: Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOSCH satış eğitimi KKTC’ de gerçekleştirdi22 Temmuz 2022 Cuma 16:43
  • Okyanusun derinliğinde nadir denizanası görüntülendi21 Temmuz 2022 Perşembe 21:45
  • 22 yaşındaki popçu Tilki, KKTC’de kumar oynadığını söyledi: Kumarhanelere giriş yaşı 25!21 Temmuz 2022 Perşembe 08:56
  • Üvey kızıyla çocuğu olan Errol Musk’ın spermlerine talip çıktı20 Temmuz 2022 Çarşamba 22:48
  • HBO, 21 Ağustos'ta vizyona girecek olan "Ejderhanın Evi" fragmanını sundu (VİDEO)20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:55
  • Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bu renkleri giymeyin20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:07
  • Vampir öldürme kiti rekor fiyata satıldı18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:52
  • Sıcak hava dalgasında nasıl hayatta kalınır? Çay içmek serinletir mi?18 Temmuz 2022 Pazartesi 21:09
  • Gerçek aşkın işaretleri15 Temmuz 2022 Cuma 09:08
  • Piercing yüzünden dudağı enfeksiyon kapan genç kız hayatını kaybetti13 Temmuz 2022 Çarşamba 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti