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EHHD'den Avrupa Hasta Hakları İçin Düzenlenen Farkındalık Kampanyasına Destek

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EHHD'den Avrupa Hasta Hakları İçin Düzenlenen Farkındalık Kampanyasına Destek
EHHD'den Avrupa Hasta Hakları İçin Düzenlenen Farkındalık Kampanyasına Destek

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), İtalya’daki ortağı Aktif Yurttaşlık Ağı (Active Citizenship Network)’nın Avrupa Hasta Hakları Günü için düzenlediği farkındalık kampanyasına, yayımladığı video mesajıyla Avrupa’daki paydaşlarıyla eş zamanlı olarak destek belirtti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, ayrıca, AB Hasta Hakları gününde Kıbrıs’ın kuzeyinde “sağlıkta çığ gibi büyüyen sorunlara” dikkat çekilerek, toplumun tüm kesimleri mücadeleye ortak olmaya çağırıldı.

Geçen yılın hasta hakları açısından birçok “vahim ihlalin” yaşandığı bir sene olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gerek Kovid-19 pandemisinin ve yetersiz kriz yönetiminin etkisiyle binlerce hastanın etkilendiği tedaviye erişim ve ilaçlarla ilgili yaşanan sorunlar, gerekse de toplumun en kırılgan gruplarından olan yaşlıların, çocukların ve mültecilerin yaşadığı vahim insan ve hasta hakkı ihlalleriyle sağlık sisteminde yapılması gereken iyileştirmelerin ve hak odaklı politikaların ivediliği bir kez daha ortaya çıktı.”

Açıklamada, devletin bakmakla yükümlü olduğu bakımevlerinde kalan yaşlı ve hastalar; çocuklar ve mültecilerin de en temel insan ve hasta haklarından mahrum kaldıklarına işaret edildi.

Tüm bu “ağır ihlallerde” sağlık sisteminde yıllardır derinleşen sorunların payı olsa da, bu gerçek sorumluların tespit edilip hesap vermesi gerekliliğine dikkat çekilen açıklamada, böylesi ihlallerin yeniden yaşanmaması için hasta haklarının yasalarla korunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evrensel Hasta Hakları Derneği, Avrupa Hasta Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha sağlıkta yaşanan ihmal ve ihlallerin, bu ihlallerin önlenmesi için verilen sözlerin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşır, toplumun tüm kesimlerini mücadeleye, siyasileri ise önce insani ve ahlaki, sonra da anayasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağırırız.”

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