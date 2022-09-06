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Ehliyet birimindeki sorun çözüldü

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Ehliyet birimindeki sorun çözüldü
Ehliyet birimindeki sorun çözüldü

Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde bir süre önce personel eksikliği nedeniyle başlatılan grevler, taraflar arası varılan uzlaşının ardından kalkıyor.

Taraflar arasında bugün yapılan toplantı sonucu, söz konusu birimlerdeki personel eksikliği geçici olarak giderilirken, bakanlığın soruna kalıcı çözüm bulmak için gerekli adımları attığı açıklandı.

Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde personel eksikliği nedeniyle bir süre önce başlatılan grevler kalkıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, ehliyet birimlerinde yığılmayı önlemek için ehliyet harçlarının, sadece şoför okulları tarafından, Vergi Dairesi’nin banka hesaplarına yatırılabileceğini belirtirken, çalışanların iş yükünün azaltılması için Mart 2023’te personel alımı yapılacağını açıkladı.

Müsteşar Öztürk, şoför okullarının Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankası’nda bulunan hesaplara, bizzat banka şubelerine giderek veya internet üzerinden havale yoluyla ehliyet harçlarını yatırabileceklerini, vatandaşların ise hem banka üzerinden hem de ehliyet biriminde ödeme yapabileceğini kaydetti.

Öztürk, ehliyet harcını internet üzerinden banka havalesi olarak veya banka şubelerine giderek yatıracak kişilerin, ödemenin ne için yapıldığını belirtmesi ve yanlarında istenilen belgeler yanında banka dekontunu da götürmeleri gerektiğini belirtti.

Öztürk, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası yetkilileriyle yapılan toplantıda, söz konusu birimlerdeki personel eksikliğinin geçici olarak giderildiğini, bakanlığın soruna kalıcı çözüm bulmak için gerekli adımları attığını aktardı.

Enver Öztürk, göreve gelmelerinin ardından kangrenleşmiş sorunları çözüme kavuşturma kararlılığı ile hareket ettiklerini, ehliyet birimlerindeki personel eksikliğinin giderilmesi için Trafik Dairesi’nin Mayıs 2020’de münhal talebinde bulunduğunu belirtti.

Taleplerinin geç de olsa yanıt bulduğunu belirten Öztürk, söz konusu birimlere altı personel alımı için Mart 2023’te münhal açılacağını kaydetti.

Öztürk, “Sıkıntıların farkındayız ve olaylara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Personel sıkıntısı konusu geçici olarak çözüldü. Ancak biz kalıcı çözüm istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Yakın zamanda da çalışmalarımız olumlu sonuç verecektir. Ehliyet harçlarının internet üzerinden kredi kartı ile ödenebilmesi için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Toplantıda söz alan sendika yetkilileri ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorunu çözme konusunda yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

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