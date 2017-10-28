Ehliyet işlemlerinde yolsuzluk davası zanlılarından açıklama

Ehliyet işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan ve geçtiğimiz gün teminata bağlanarak serbest bırakılan müfettişler, avukatları Barış Mamalı aracılığıyla basın açıklamasında bulundu.

Yenidüzen'in aktarımına göre, ‘Sahte sürüş ehliyeti’ soruşturmasıyla ilgili teminata bağlanan müfettişlerin avukatı Barış Mamalı, “Mahkemedeki beyanlara göre henüz ortada işlenmiş bir suçun tespit edilmediğini” söyledi.

Duruşma sonrası müfettişlerle birlikte basın açıklaması yapan Mamalı, müvekkillerinden birinin 9 Ocak’ta bir şikayette bulunduğunu, bu şikayetin üzerine soruşturmanın zanlıların aleyhine başaltılığını savunarak, müvekkillerine çamur atıldığını iddia etti.

Mamalı, “sahtecilik, rüşvet ve menfaat” suçlamalarıyla ilgili bir tespit yapılmadığını polisin de beyan ettiğini vurgulayarak, “günün sonunda göreceksiniz ki bugün zanlı olan kişiler yarın şikayetçi olacaklar ve kendilerini bu duruma sokan kişilerden yargı önünde hesap soracaklardır” dedi.

“ORTADA İŞLENMİŞ BİR SUÇ TESPİT EDİLMEDİ”

Mamalı şunları söyledi: “Meseleyle ilgili 2 günlük duruşma oldu. Dünkü polis çavuşunun beyanlarından da görüleceği üzere, şu gerçeğin altını çizerek ortaya koymamız gerekir; henüz daha ortada işlenmiş bir suçun olduğu tespit edilmemiştir. İddia edilen 2 husus var; biri sahtelik biri de rüşvet ve menfaat almadır. Polis çavuşunun yemin altında söylediğinden görüleceği üzere, henüz ne sahtelik konusunda ne de rüşvet ve menfaat açısından bir tespit yapılmıştır. Bu gerçekten ilginç durumdur çünkü henüz ortada işlenmiş bir suç olmadan, böyle bir tespit yapılmadan bu insanlar tutuklanmış ve maalesef kendileri açısından hiç de hoş olmayan bir pozisyon içerisine sokulmuşlardır. Biz şunu iddia ediyoruz ki; bundan sonra yapılacak olan incelemelerde de kendilerini temsil ettiğim zanlılarla ilgili hiçbir şekilde bu iddialarla ilgili bir tespit yapılamayacaktır. Biz alnımızın açık olduğunu dün de bugün de beyan ediyoruz. Zanlılardan bir tanesi 9 Ocak tarihinde ilgili bakanlığa yazılı bir şikayet vermiştir.

O yazılı şikayetteki iddialar üzerine biz inanıyoruz ki bugün başımıza bunlar gelmiştir. O şikayet dilekçesi incelenmemiş, ileriye götürülmemiştir çünkü içerisinde birçok usulsüzlük ve yolsuzluk olduğuna dair iddia ortaya konmuştur. Bunu iddia edenler, bugün kendilerine atılan çamurla bu pozisyona sokulmuşlardır. Biz şunu çok net söylüyoruz; göreceksiniz günün sonunda, bugün zanlı olan kişiler yarın şikayetçi olacaklar ve kendilerini bu duruma sokan kişilerden yargı önünde hesap soracaklardır. 9 Ocak’ta bakanlığa verilen şikayet zanlıların amirleri pozisyonunda olan G.C. ile alakalıydı. Maalesef o şikayetin gereği yerine getirileceğine 2-3 gün sonra polise gidilerek, bu zanlılara çamur atılmıştır.

Tüm yapılanlar tamamen hedef şaşırtmaya yöneliktir. Zamanlamaya da baktığınız da özellikle zanlılardan bir tanesinin siyasi kimliğine de göz önüne aldığımızda, her şeyin altında başka sebepler olduğunu çok net görebilirsiniz. Polisin söyledikleri ortadadır, geriye dönülemez gerçekler vardır. Maalesef hukuk dünyasında yeri olmayan, henüz işlenmiş bir suçun varlığı tespit edilmeden bu insanlar tutuklanmıştır. Suç tespit edilmemiştir ama bizler suçlu gibi tutuklandık, medya önüne çıkarıldık ve bu durumlara düşürüldük. Herkesten istirhamım; masumiyet gereği müvekkillerimin durumlarının hassasiyetini görülmesi ve bu iddia ettiğimiz hususlarla ilgili bir araştırma yapılmasını istiyoruz. Ne oldu bizim yaptığımız şikayet dilekçesi? Neden üzerine gidilmedi? Neden o ciddi iddialarla ilgili bakanlık hiçbir şey yapmadı da bu 3 zanlıyı bugün bu duruma soktu?”

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de yaşayan ve adaya ayak dahi basmayan 24 kişiye sınavsız bir şekilde KKTC ehliyeti almalarını sağlamakla suçlanan Yahya Ergör, Taner Nusret, Münür Gayı ve Savaş Gözdeniz, geçtiğimiz gün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmış ve yargı 4 zanlının teminata bağlanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.