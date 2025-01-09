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Ehliyet Sınavları ve Trafik Güvenliği Konusunda İşbirliği

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü ile KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği, trafik güvenliği ve sürüş ehliyeti sınavları konularının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi.
Ehliyet Sınavları ve Trafik Güvenliği Konusunda İşbirliği

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü ile KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği, trafik güvenliği ve sürüş ehliyeti sınavları konularının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Trafik Dairesi Sürüş Ehliyetleri Şube Sorumlusu Ahmet Osmanlı ve KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki’nin yanı sıra sekiz soför okulunun yöneticisi katıldı.

Sürüş ehliyeti sınavlarının daha çağdaş hale getirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için grekli düzenlemelerin tartışıldığı toplantıda, şoför okullarının sınavlar ve trafik güvenliği konusundaki talepleri de not edildi.

Toplantıda ayrıca sürüş ehliyeti sınavları ve trafik güvenliği konularında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak olan yardım ve işbirliği protokolünün hazırlanması ve içeriği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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