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Ehliyet ücretlerine zam geldi!

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Bakanlar kurulu ehliyet ücretlerini güncelledi.
Ehliyet ücretlerine zam geldi!

Bakanlar Kurulu, "Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri için Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımladı.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın 4 A maddesinin verdiği yetkiyle Bakanlar Kurulu, motorlu araçların kayıt ve ruhsat harçlarını, araç tiplerine ve ağırlıklarına göre yeniden belirledi. Motorlu araç satıcı ruhsatı, motorlu araç muayene belgesi için ödenecek harçlar, motorlu araçların yurt dışı çıkış harçları da yükseltildi.

 

Ehliyet ücretleri

Tüzüğe göre öğrenci sürüş ehliyeti sınavı için 1,435 TL; öğrenci ehliyeti için 1,434.90 TL; motorlu araç sürüş sınavı için 1,970 TL olurken, ehliyetlerin sürelerine göre ücretleri şöyle:

“İki yıllık: 1,434.80 TL; üç yıllık 1,914.70 TL; beş yıllık 2 bin 939.50 TL; on yıllık 4 bin 879 TL.”

Yaş nedeniyle tahditli olarak verilen bir yıllık ehliyet için ödenecek harç 959,90 TL’ye yükselirken geçici sürüş ehliyeti 1,434.90 TL; kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti için ödenecek harç da 700 TL oldu.

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