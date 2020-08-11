  • BIST 1.095
  • Altın 462,689
  • Dolar 7,2274
  • Euro 8,5180
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

“Ehliyetler, araçlar ve diğer resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmalar derinleştirilmeli”

» »
Bağımsız Şoför Okulları Birliği'nden yapılan açıklamada “Ehliyetler, araçlar ve diğer resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmalar derinleştirilmeli” ifadeleri kullanıldı.
“Ehliyetler, araçlar ve diğer resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmalar derinleştirilmeli”

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, ehliyetler, araçlar ve diğer resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmaların derinleştirilmesini isteyerek, yetkilileri göreve davet etti.

Birlik Başkanı Emirzade Tilki yazılı açıklamasında, ellerinde belgeler olduğunu ve bunu ilgililerle paylaşacaklarını belirterek, belgelerin büyük bir vurgunu ve 3 yıl önce ortaya çıkan sahte ehliyet konusunu işaret ettiğini iddia etti.

Tilki,  Gelir ve Vergi Dairesi’nde meydana gelen ve yargıya taşınan konu ile bu konu arasında da bağlantı olduğuna inandıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Piyangosu'nun 600 bin TL'lik ikramiyesi talihlisine teslim edildi11 Ağustos 2020 Salı 14:56
  • “Ehliyetler, araçlar ve diğer resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmalar derinleştirilmeli”11 Ağustos 2020 Salı 14:52
  • KTÖS Geçici Öğretmen Görevlendirmelerini Yargıya Taşıyacağını Açıkladı11 Ağustos 2020 Salı 14:43
  • ŞAHALİ: Karayolları Dairesi'ne 5 kişilik yeni istihdam yapıldı11 Ağustos 2020 Salı 14:33
  • LTB Mezbahası KIB-ET’e resmen devredildi11 Ağustos 2020 Salı 14:27
  • Mustafa Başarı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü oldu11 Ağustos 2020 Salı 14:18
  • Polis: Sokağa çıkarken MASKE takma yasal zorunluluk11 Ağustos 2020 Salı 14:17
  • Şahali: “Kötü niyetli hükümet gece 12’ye kadar yapacağını yapabilir”11 Ağustos 2020 Salı 14:13
  • DP ve HP, Özgürgün’ün istifa dilekçesiyle ilgili takınacakları tavrı açıkladı11 Ağustos 2020 Salı 13:36
  • İstihdamlar devam ediyor! Sanayi arazileri de dağıtılıyor!11 Ağustos 2020 Salı 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti