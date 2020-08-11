Bağımsız Şoför Okulları Birliği'nden yapılan açıklamada “Ehliyetler, araçlar ve diğer resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmalar derinleştirilmeli” ifadeleri kullanıldı.

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, ehliyetler, araçlar ve diğer resmi belgelerle ilgili yürütülen soruşturmaların derinleştirilmesini isteyerek, yetkilileri göreve davet etti.

Birlik Başkanı Emirzade Tilki yazılı açıklamasında, ellerinde belgeler olduğunu ve bunu ilgililerle paylaşacaklarını belirterek, belgelerin büyük bir vurgunu ve 3 yıl önce ortaya çıkan sahte ehliyet konusunu işaret ettiğini iddia etti.

Tilki, Gelir ve Vergi Dairesi’nde meydana gelen ve yargıya taşınan konu ile bu konu arasında da bağlantı olduğuna inandıklarını söyledi.