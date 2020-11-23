  • BIST 1.314
  • Altın 465,350
  • Dolar 7,8775
  • Euro 9,3140
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Ehliyetsiz, 210 promil alkollü halde kaza yapmıştı

» »
Ehliyetsiz, 210 promil alkollü halde kaza yapmıştı
Ehliyetsiz, 210 promil alkollü halde kaza yapmıştı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası Trafik Polislerinin yaptığı tespitte ehliyetsiz, alkollü ve sigortasız araç kullandığının anlaşılması üzerine tutuklanan zanlı Samuel Tapuwa Mukombıwa,  dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru vahit bakkal olayla ilgili bulguları aktardı. Bakkal 20.11.2020 tarihinde 22:20 raddelerinde Lefkoşa'da Dr.Fazıl Küçük Buvarı üzerinde meydana gelen ve ZMU147 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru 210 migr alkollü içki tesiri altında kullanan Gönyeli'de sakin zanlı Samuel Tapuwa MUKOMBIWA'nın yol üzerinde bulunan Özmerhan Trading'e ait Opel Bayi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden Hamitköy'de sakin Sokipriye Abiye AMACHREE yönetimindeki ZRZ046 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanma olmadığını ancak zanlı Samuel Tapuwa MUKOMBIWA'nın yapılan kontrolde ehliyetsiz, 210 promil alkollü ve sigortasız araç kullandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek aktif üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIBTES, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:37
  • Sağlık Bakanı Pilli Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
  • Üstel, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
  • 400 gram hintkeneviriyle yakalanan şahıslar tutuklandı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Sahte KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettiler23 Kasım 2020 Pazartesi 19:14
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar23 Kasım 2020 Pazartesi 19:10
  • Ehliyetsiz, 210 promil alkollü halde kaza yapmıştı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:08
  • Ehliyetsiz, Muayenesiz, Sigortasız araçla park halindeki araca vurdu23 Kasım 2020 Pazartesi 19:02
  • “PM’den alınacak yetkinin ardından, görüşmeler başlayacak”23 Kasım 2020 Pazartesi 19:02
  • Baybars: “Doğru olduğuna inanmak istemiyorum…”23 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti