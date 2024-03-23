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Ehliyetsiz, alkollü, süratli... 475 sürücü rapor edildi

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Ülke genelinde trafik denetimleri devam ediyor. Denetimler sonucunda 1 sürücü tutuklanırken 59 araç ta trafikten men edildi...
Ehliyetsiz, alkollü, süratli... 475 sürücü rapor edildi

Polisten denetimlerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

22.03.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,939 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 475 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 59 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

204’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

26’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

10’u sigortasız araç kullanmak,

3’ü trafik ışıklarına uymamak,

3’ü kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerine uymamak ve

138’ü diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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