Ehliyetsiz, Muayenesiz, Sigortasız araçla park halindeki araca vurdu

Lefkoşa’da park halindeki araçlara çarparak hasara uğratan zanlı Raef Basher Ali Elgaed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 22.11 2020 tarihinde saat 04.45’te Lefkoşa’da İdadi Sokak boyunca RE 734 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Girne’de sakin zanlı Raef Basher Ali Elgaed, seyrettiği yolun sağında bulunan LTB’ye ait üç adet demir borulara aracın sol ön ve sol yan kısmı ile çarptığını ve durmayarak yola devam ettiğini anlattı. Polis, zanlının 04.50’de Lefkoşa’da Yenicami sokaka boyunca yine ayni araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanarak, seyrettiği yolun sağında bulunan Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezi önlerine geldiğinde, yolun solunda LTB’ye ait demir borulara aracının sol ön ve sol yan kısmı ile çarptığınım belirtti. Polis, yine zanlının 04.55’te Alabey Sokak boyunca aynı araçla seyrettiği yolun sağında önü batı istikametine bakar şekilde, park halinde bulunan Uğur Bozlar’ın sorumluluğunda PN 165 plakalı kamyonet aracın sol ön kısmı ile çarptığını ve kaza sonucu 7 bin TL hasar oluştuğunu anlattı. Polis, kaza sonucu zanlını n aracına ise 30 bin TL hasar oluştuğunu belirtti. Polis, zanlının sürüş ehliyetsiz, muayenesiz, sigortasız, dikkatsiz araç kullanmak suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek aktif üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 Bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada üç gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.