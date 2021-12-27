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Ehliyetsiz Sürücü Lefkoşa’da Dehşet Saçtı

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Ehliyetsiz Sürücü Lefkoşa’da Dehşet Saçtı!
Ehliyetsiz Sürücü Lefkoşa’da Dehşet Saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 21.20 sıralarında, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yönetimindeki HV 622 plakalı salon araç ile sürüş ehliyetsiz olduğu halde güney istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Arda Ali SEYHAN (E-16, TC-Öğrenci) seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptığı sırada o esnada Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin Mawahb Mohamed H. Mohammed ELOAYAR (K-19, Mısır-Öğrenci) yönetimindeki JF 589 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan JF 589 plakalı araç yolun sağından çıkıp ‘Modelist’ isimli dükkanın vitrin camına aracının ön kısmı ile çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan JF 589 plakalı araç sürücüsü  ELOAYAR kaldırıldığı YDÜ Acil Servis’te yapılan tedavisine müteakip taburcu olmuştur.

Arda Ali SEYHAN tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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