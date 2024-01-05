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Ehliyetsiz ve alkollüydü... Ölümlü kazada mahkemeden detaylar

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Lefkoşa’da Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hüseyin Bal teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ehliyetsiz ve alkollüydü... Ölümlü kazada mahkemeden detaylar

Polis Çavuşu Yusuf Özenci mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru zanlının, seyrettiği yol üzerinde bulunan  Citrioen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada  dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada, önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şerit içerisinde bisiklet ile seyreden  Gabriel Shımata Kasongo’ya çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun 3 metre havalanıp, 56 metre uzaya savrulduğunu belirtti.

Polis, aracında çarpma noktasından 105 metre sonra durabildiğini açıkladı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, zanlının kaza yaptığı aracın başka bir şahsa ait olduğunu, araçta ve zanlının çarptığı yerlerde yaklaşıp bir milyon TL hasar oluştuğunu açıkladı.

Polis, kaza günü zanlı ehliyetsiz ve alkollü olduğu için aracın başka bir şahıs tarafından kullandığının söylendiğini, kamera görüntüleri incelenince zanlının kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 2022 yılında ülkeye geldiğini, çalışma izni bulunduğunu ancak güçlü bir bağının olmadığını dile getirerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Hüseyin Bal’ın 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi

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