Eide, ABD'de temaslarda bulundu

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs sorununa ilişkin ABD’de temaslarda bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ABD’nin başkenti Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tom Shannon, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Andrea Thompson, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Müsteşarı Tracey Ann Jacoson ve ABD Senatosı Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker’le görüştüğünü yazdılar.

Habere göre Eide, Kıbrıs sorunu ve müzakerelerde gelinen aşamaya ilişkin temasları sonrasında yaptığı açıklamada, “ABD’nin müzakere sürecine yönelik güçlü desteğinin devam edeceğini” belirterek “yeni hükümetin politikasını belirleme aşamasında olmasına karşın, sürece güçlü bir desteğinin bulunduğu” mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner ise Eide’nin temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tom Shannon’un Eide’yle, ABD’nin Eide’ye ve adanın iki toplumlu, iki kesimli federasyon olarak yeniden birleşmesi için sürdürdüğü süreç konusunda BM’ye olan güçlü desteğini yeniden vurgulamak için görüştüğünü” belirtti.

Toner açıklamasında, “Kıbrıslı liderlerin kaydettikleri önemli ilerleme ışığında, bu fırsatın, kalıcı ve bütünlüklü bir çözüme ulaşmak için yıllardan bu yana yakalanmış en iyi fırsat olduğuna inanıyoruz. Liderlerin en kısa sürede müzakere masasına döneceklerini umuyoruz. Liderlere, gerekli gördükleri her türlü yardımı yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Gazete, Eide’nin ayrıca ABD’deki Yunan diasporasının dernek ve birliklerinin yetkilileriyle de temaslarda bulunduğunu aktardı.