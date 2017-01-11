Eide: En iyi şansa sahibiz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Eide, Cenevre'de basın toplantısı düzenledi, önemli açıklamalar yaptıKaynak: Eide Basın Toplantısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth EIDE, açıklamalarda bulundu, "Olmamız gereken noktadayız, en iyi şansa sahibiz" dedi.

Haritalarla ilgili iddiaları yalanlayan Eide, şu ana kadar harita değiş- tokuşu yapılmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth EIDE, Cenevre Zirvesi’nin 3'üncü gününde açıklamalarda bulundu, en zor konularla başa çıkmaya çalıştıklarını, birçoğunu da çözdüklerini açıkladı.

İşte EİDE’nin açıklamaları:

“En zor konularla başa çıkmaya çalıştık… Neredeyse tüm konulara dokunduk. En önemli sorunları görüştük. Birçoğunu çözdük. Ve diğer sorunları da çözmek üzereyiz. Cenevre’ye getirdiğimiz bazı konular vardı, onlar burada çözülecek”.

“Haritalar değiştirilip resmi sunum yapılacak”

“Bugüne kadar hiçbir şekilde haritalar değişmedi. Annan Planı’nda nihai haritayı BM sunmuştu. Bu sefer, her cümle, her nokta Kıbrıslılar tarafından yazıldı… Haritalar da ilk kez Kıbrıslılar tarafından değiştirilecek. Bu çok önemli bir şey…"

"Bir taraf için tarihi travma… Kaybettikleri topraklardır ve bu konuda çok duygusaldırlar. Aynı zamanda 42 senedir bu topraklarda yaşayan insanlar vardır."

"Bir tarafta kaybettikleri toprakları isteyenler var, diğer tarafta elde ettikleri toprakları kaybetmek istemeyenler var. Haritalar değiştirilip resmi sunum yapılacak... Daha sonra, Harita Uzmanları tarafından incelemeye alınacak. Ondan sonra ilerlemenin ne şekilde olacağına bakacağız. İki taraf haritaları aslında biliyor ve bu konuda uzlaşıp uzlaşmadıklarını da biliyorlar…"

"Esas harita bu müzakerelerin sonucunda ortaya çıkacak. Bazılarınız 'harita değiş tokuşu yapıldı' şeklinde duyum almış olabilirsiniz, bu haberler doğru değildir."

“Liderler yakından takip ediyorlar… Şu anda Dış İşleri Bakanları düzeyinde…”

EIDE, "Erdoğan ve Çipras’ın hafta sonu gelip gelemeyeceğine" ilişkin soruya net cevap vermedi, “Liderler yakından takip ediyorlar ve kesinlikle işin içine dahiller… Şu anda Dış İşleri Bakanları düzeyinde bir konferans olacağını düşünüyoruz…” şeklinde konuştu.

Eide sözlerini şöyle sürdürdü:

“Liderler (Yunanistan/TC) yakından takip ediyor ve çözümü istediklerini biliyorum. Beyin fırtınası oldu, özellikle garanti ve güvenlikler başlıklarında, bugüne kadar bu konuda en nitelikli toplantılar yapıldı.”

Cenevre’de, 3 günlük müzakerelerin ardından yarın, Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde BM’nin Cenevre Ofisi’nde gerçekleşecek konferans, uzun bir aradan sonra Kıbrıs ile ilgili yapılan ilk uluslararası konferans olacak. Garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de hazır bulunacağı konferansa; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılması bekleniyor. Cenevre’deki uluslararası konferansın yarın kuzey Kıbrıs saati ile 13.00’de BM’nin Cenevre Ofisi’nde başlaması bekleniyor. Konferansta liderlere 25 kişiden oluşan heyetlerin eşlik etmesi öngörülüyor.



“Kıbrıs görüşmelerindeki en önemli noktadayız”

"Zor konular var ama genel anlamda 3 aşağı 5 yukarı olmamız gereken yerdeyiz. Çok büyük gecikme olduğunu düşünmüyorum… Gece yarısı daha net bir şey söyleyebilirim."

"Çok verimli ve yapıcı bir sabah oturumu yaptık."

"Esas görüşmelerin temel odağı 5 fasıldı, güvenlik ve garantilerle ilgili beyin fırtınasını yaptık... Bu görüşmelerin Kıbrıs görüşmelerindeki en önemli noktasında olduğunu düşünüyorum."

"Biz tüm konulara değindik, bazılarında daha derine girdik ama en zor olanları konuştuk.”

“Memnunum… Eminim ki en iyi şans bu…”

“Güvenlik, garantiler, yönetim, mülkiyet ve toprak konusu kilit odak noktamız olan konulardı."

"Şu anda toplantı devam ederken bir şey söylemek istemiyorum. Kıbrıs’ta ne olacak bilmiyorum ama memnunum. Bu son şans mı? Bunu tarihçiler bilir ama şu noktada eminim ki en iyi şans bu. Daha fazla bekleyelim daha iyi olacak noktasında değiliz."

“Kıbrıs’a kapsamlı bir çözümle dönebileceğimizi düşünmüyorum… Elimizde kapsamlı bir paket olarak bir ödevimiz olacak…”

“Belirli bir son tarih yok. Ne kadar zamanda biteceği konusunda net bir tarih yok. Bu minimumda Kıbrıslıların tüm çözülmemiş iç konularını çözmek ve garantiler konusunda tarafları mutabık kalmaları daha fazla zaman alacak. Detaylı anlaşma daha fazla zaman alacak"

"Cenevre bittikten sonra Kıbrıs’a kapsamlı bir çözümle dönebileceğimizi düşünmüyorum. Elimizde kapsamlı bir paket olarak bir ödevimiz olacak… Belirli bir tarih söylemiyorum."

"Bu konferans son olacak demiyorum… Daha fazla yapacak şeyler vardır ve daha sonra çözülecektir."

"Bitiş tarihi yoktur. Şimdi Kıbrıslılar garantörlerle güvenlik konularını ele alabilecek Anayasa üzerinde çalışma olacakş Ancak onlar bitince referandum tarihi verilebilir ama en azından buradan ayrılırken referandum geliyor düşüncesine sahip olabileceğiz."

"Her şey çözülmeden hiçbir şey çözülmemiş mi sayılacak? Bu prensip iyi bir prensip, 6 başlık var. Mavi ve kırmızıları siyaha çeviriyoruz, yüz yüzelerde metine baktığınızda siyah olanlar çözülmüş demektir. Bazen siyahlar da tekrar dönüp baktığımızda değişebiliyor ama tekrar kırmızı veya mavi olmaz.”

Haritalar konusu…

“Haritada toprak konusunun yüzdeliğini biliyoruz, bu konular konuşuldu. Bölünmenin nerede olacağını konuşuyoruz, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasındaki çizgi nasıl çizilecek o konuşulacak; %0,5’lik bir fark vardı haritalarda, bu yüzdelikler ortaya çıkacak.”

Cenevre’den Referandum tarihi çıkar mı?

“Mutlu olmak için buradan referandum tarihi ile çıkmamıza gerek yoktur. En iyi fırsatı yakalamış bulunuyoruz. Beklemekle bir şey kazanacağımızı düşünmüyorum.”

“Çözümün finansmanı ile ilgili şu anda açıklama yapamam”

“IMF ve Dünya Bankası çok yardımcı oldular, doğrudan destek verdiler. Dünya Bankası ve İMF bazı ileri başlıkların anlaşılmasını sağladı. Ekonomi konularını daha fazla sorun yaratmadan çözmemize yardımcı oldu. Çözümün finansmanı ile ilgili şu anda açıklama yapamam."

"Özellikle de belirli fasıllar daha öndeydi. Ekonomi ve AB konusu... Mali disiplini olan bir federasyon için çalışmalar yürüttüler. Çözümün maliyeti dediğimiz şey; evet bir şeyler var, bu noktada duyuracağımız bir şey değil."

"Bir mali desteğe ulaşmak için çok endişe etmiyoruz, bu konuda çok iyi bir çalışma yapıldı."

"Özellikle bizim için çok önemli bir şey… Bir ülkeyi birleştiriyoruz."

"Birleşik Federal Cumhuriyet, AB’nin ilkelerini barındıracak. Bu noktada AB Komisyonu işin içinde olacak. AB temsilcileri aktif bir şekilde katkılarını koyuyorlar. Bir barış sürecinde bahsediyoruz.”

"4 AB ilkesi anlaşmaya dahil olacak mı, evet, Junker gelecek biliyorsunuz Kıbrıs’ta da iyi bir AB uzmanımız var AB de yer alacak bir devletin barış sürecinden bahsediyoruz"