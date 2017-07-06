 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 101.263
  • Altın 142,747
  • Dolar 3,6251
  • Euro 4,1190
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Eıde garantör başbakanların gelmesi için girişim yaptı

» »
Eıde garantör başbakanların gelmesi için girişim yaptı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün Crans-Montana’ya giderek Kıbrıs Konferansı’na katılacak olması, Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Kurtarıcı Guterres - Müzakerelerin Çökmesini Önlemek İçin Crans-Montana’ya Gidiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müzakerelere katılmak ve çökmesini engellemek amacıyla bugün Crans-Montana’ya gideceğini yazdı.

Guterres’in gidişi sonrasında konferansta yaşanması muhtemel gelişmelere ilişkin senaryolara da yer veren gazete, bunun yanı sıra, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs raporunun hazır olduğunu, Crans-Montana’daki görüşmelerin sonucunun eklenmesinin kaldığını aktardı.

Haberde ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle dün Crans-Montana’da bir araya geldiği belirtildi.

EIDE BAŞBAKANLARIN GELMESİ İÇİN GİRİŞİM YAPTI

Gazete bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, zirvede dün sabahki görüşmelerin ertelenmesini fırsat bilerek üç garantör ülkenin başbakanlarının zirveye katılmalarını sağlamak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Haberde, Türkiye ve İngiltere başbakanlarının zirveye gelemeye hazır oldukları ancak Yunanistan Başbakanı’nın yanıtının beklendiğine dair iddiaların dün gün boyu gündeme geldiği öne sürülürken ortamın Guterres’in bugün yapacağı temaslar sonrasında netleşmesinin beklendiği savunuldu.

ANASTASİADİS ÖNERİLERİNİ SAVUNDU

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün gündeme getirdikleri önerilerle çıkmazın aşılmasını hedeflediklerini iddia ederken Türk tarafının tepki verme şeklinden ötürü üzüntü duyduğunu söyledi.

Habere göre Anastasiadis dün akşam yaptığı açıklamada, “yaratılan çıkmazın aşılması amacıyla öneri sunma girişimi üstlendiğini, karşı tarafın da benzer girişimde bulunmasını beklediğini” ifade ederken, Kıbrıslı Rumlara da seslendi ve “bazılarının Kıbrıs Rum tarafının tavizlerde bulunduğu yönünde yaptıkları kasıtlı açıklamalarına veya bunun tam aksi şekilde, aşırı iyimserlik havasa yaratmak isteyenlere kulak tıkamalarını” istedi.

Yunanistan Başbakanı Nikos Kocias ise “müzakerelerde çok zaman kaybedildiğini” iddia ederek kendisinin dün “müzakereleri yeniden öze yönelttiğini” savundu.

Kocias, Yunanistan’ın tezlerinin Eide’ye yarın (bugün) verileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Bugün Büyük Gün”

Politis: “Crans-Montana’da Al-Ver Zamanı – Anastasiadis Girişimi Yaptı – Türk Tarafı İçin Test”

Haravgi: “Guterres’le Toplu Müzakere”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı, Mogherını ile görüştü06 Temmuz 2017 Perşembe 11:46
  • Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli sayılacak06 Temmuz 2017 Perşembe 11:43
  • Eıde garantör başbakanların gelmesi için girişim yaptı06 Temmuz 2017 Perşembe 11:29
  • 21 yıldır aydınlatılmayan Adalı Cinayeti! İşte katledilmeden önceki son yazısı...06 Temmuz 2017 Perşembe 11:12
  • Kıbrıs’taki dini lider temsilcileri İsveç’te06 Temmuz 2017 Perşembe 11:09
  • Dayanışma: “Orman yangınları devletin acizliğini gözler önüne serdi”06 Temmuz 2017 Perşembe 10:54
  • Guterres ilk önce ayrı ayrı görüşecek06 Temmuz 2017 Perşembe 10:45
  • Kalecik'deki kaza: Yaralıların isimleri açıklandı06 Temmuz 2017 Perşembe 10:28
  • Tur otobüsü ile salon araç çarpıştı: 1 ağır yaralı06 Temmuz 2017 Perşembe 10:17
  • Pence ile Mogherini, Kıbrıs müzakerelerine destek verdi06 Temmuz 2017 Perşembe 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti