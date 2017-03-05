 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Eide: "Gelecek hafta karar verilecek"

»
Eide: "Gelecek hafta karar verilecek"
Eide, müzakereler konusunda gelecek haftaların belirleyici olacağını söyledi ve müzakerelerin gidişatına ve adanın kaderinin, yani adanın yeniden birleştirilip birleştirilmeyeceğine gelecek haftalarda karar verileceğini söyledi.

BM  Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakereler konusunda gelecek haftaların belirleyici olacağını söyledi  ve müzakerelerin gidişatına ve adanın kaderinin, yani adanın yeniden birleştirilip birleştirilmeyeceğine gelecek haftalarda karar verileceğini söyledi.

Şimdi “Adanın birleşmesini istiyor muyuz ve bunun için, nihayete gitmek için gerekeni yapmaya hazır mıyız” şeklindeki büyük soruyu sorma zamanı olduğunu dile getiren Eide, güvenle alakalı konular ve somut fikir ayrılıklarına rağmen  Kıbrıs sorununu çözmenin mümkün olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde atılacak adımların, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda yararlı olacağını düşündüğünü ifade eden Eide, her iki liderle de görüştüğünü ve  hemen olacak gibi görünmese de her ikisinin de müzakerelerin devamı  için bir yol bulma hususunda istekli olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile  müzakerelerin yeniden başlaması için temaslar yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve saat 12.00’de başlayan görüşmeye, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven ile BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katıldı.

Eide görüşme sonrasında basına açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

Uzun ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Eide, müzakere süreciyle ilgili zor günler yaşandığını ve doğrudan müzakerelerden değil dıştan kaynaklanan sorunlar yaşandığını, Enosis plebisitinin anılması oylamasının ciddi problem yaratığını, bunun üstesinden gelmenin yollarını aradıklarını aktardı. 

“LİDERLER YENİ BİR METODOLOJİ KONUSUNDA İSTEKLİ”

Liderlerin  henüz çözümlenmemiş ve aylardır masada duran  konularda daha hızlı bir uzlaşma sağlayacak yeni bir metodoloji konusunda da istekli olduğunu ifade eden Eide, Cenevre sonrasında bir dizi görüşme gerçekleştirildiğini ancak önemli bir ilerleme kaydedilmediğini  söyledi.

Yaşanan kriz öncesinde görüşmelerin kötü gitmediğini ancak  bazı önemli konularda sonuç alma noktasında biraz yavaş olunduğunu dile getiren Eide, hem kendisinin hem de liderlerin bazen daha büyük konulara harcanabilecek zamanın ufak konulara harcandığı düşüncesi taşıdıklarını belirtti.

Eide, şimdi yapıcı bir şekilde müzakereler başladığı zaman, zamanın nasıl organize edilebileceği ve temel konuların üzerinden geçip aralarında bağlantının ele alınabileceğiyle ilgili yeni fikirler üzerinde durduklarını söyledi.

Krizlerde ya her şey iyice kopacak ya da krizi fırsata dönüştürecek şekilde çalışılabileceğini anlatan Eide, her iki liderin de ikincisini istediğini düşündüğünü kaydetti.

“BÜYÜK SORUYU SORMA ZAMANI”

Şimdi “Adanın birleşmesini istiyor muyuz ve bunun için, nihayete gitmek için gerekeni yapmaya hazır mıyız” şeklindeki büyük soruyu sorma zamanı olduğunu dile getiren Eide, güvenle alakalı konular ve somut fikir ayrılıklarına rağmen  Kıbrıs sorununu çözmenin mümkün olduğunu söyledi.

Zaman zaman fazla iyimser olmakla eleştirildiğini anlatan Eide, iyimserliğinin nedeninin liderler seviyesinde, Rum lider Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Akıncı’da var olduğunu tespit ettiği  çözüm isteği ve birbirlerine olan güven  ile ilişkileri olduğunu söyledi. Aynı ilişki ve güvenin toplumlar arasında  kurulmasının biraz daha komplike olduğunu kaydeden Eide, ancak bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Eide, verecek yeni bir haberi olmadığını ancak müzakerelerin en erken zamanda devam etmesinin ve başladıktan sonra da  zamanın bu yılın ilk aylarındakinden daha verimli bir şekilde kullanılmasın yollarının bulunması için çalışmalarına devam edeceklerini de söyledi.

Eide bir soru üzerine müzakereler başladıktan sonra bir konferans beklentisi içerisinde olduklarını ancak bunun mart ayında olacağının söylenemeyeceğini, önemli olanın bir konferans düzenlemek değil, verimli  ve iyi bir konferans gerçekleştirmek olduğunu vurguladı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eide inançlı: "“zor olsa da mümkün"03 Mart 2017 Cuma 15:52
  • "Yani baklayı ağzından çıkarmıştır”03 Mart 2017 Cuma 11:20
  • Çözüm ve Barış Platformu Eide ve Spehar'ı ziyaret ediyor02 Mart 2017 Perşembe 08:55
  • Eidie mekik diplomasisine başlıyor!01 Mart 2017 Çarşamba 13:51
  • Hristodulidis: Eğer Türkiye isteseydi, müzakereler yarın yeniden başlayabilirdi01 Mart 2017 Çarşamba 12:04
  • Akıncı: "Bir çözümle birlikte..."01 Mart 2017 Çarşamba 10:38
  • Bahçeli uzaklardan geliyor: "Kimin yurdundan kimi çıkaracaklarmış"28 Şubat 2017 Salı 11:30
  • "Kıbrıs'ın uyuyan hazineleri"28 Şubat 2017 Salı 10:01
  • Anastasiadis, yarın dahi müzakerelere dönmeye hazır27 Şubat 2017 Pazartesi 18:49
  • "Kararın düzeltilmesini istemeye devam ediyoruz”27 Şubat 2017 Pazartesi 17:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti