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Eide: "Güvenlik ve garantiler Kıbrıs için hassas konular"

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Eide: "Güvenlik ve garantiler Kıbrıs için hassas konular"
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, güvenlik ve garantiler konularının Kıbrıs için hassas konular olduğunu ve tüm Kıbrıslı Rum ve Yunanistan'ın Türkiye askerlerinin ayrılması ve garantiler sisteminin sona erdirilmesini arzu etti
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, güvenlik ve garantiler konularının Kıbrıs için hassas konular olduğunu ve tüm Kıbrıslı Rum ve Yunanistan'ın Türkiye askerlerinin ayrılması ve garantiler sisteminin sona erdirilmesini arzu ettiğini söyledi.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, güvenlik ve garantiler konularının Kıbrıs için hassas konular olduğunu ve tüm Kıbrıslı Rum ve Yunanistan'ın Türkiye askerlerinin ayrılması ve garantiler sisteminin sona erdirilmesini arzu ettiğini söyledi.

Eide, ERT televizyona açıklamada bulunarak, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye`nin garantiler sisteminin devam etmesini istediğini belirtti.

Adadaki Türk işgal ordusunun ilk önce sayısının azaltılması ve bir zamandan sonra ayrılması için bazı fikirler olduğunu ifade eden Eide, konu üzerindeki prosedürler ve takvimler konusunun görüşülmediğini ve bundan dolayı şahsen fazla bilgisi olmadığını söyledi.

Atina`nin Türkiye ile üst seviyede bir görüşmede bulunmasının önemine işaret eden BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı, ikili görüşmede köprüler sağlanabilmesi amacıyla konunun ele alınabileceğini belirtti.

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