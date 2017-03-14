"Eide hakem olmak istiyor"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, müzakerelerde usul değiştirilmesi gereğinde ısrar ederek, şahsı için hakemlik rolü istediği iddia edildi.

Fileleftheros haberi, “Hakem Olmak İstiyor… Eide Rolünü Yükseltmek İsteğiyle Usul Değişikliği Öneriyor… Mustafa Akıncı da BM’den Daha Aktif Rol İstiyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mevcut usulle sonuç üretilemeyeceğini söyleyerek, Eide’nin usul değişikliği/hakemlik yaklaşımına destek verdiğini ancak bu yaklaşımın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tuttuğu yolla aynı olmadığını” savundu.

Hakem rolü istiyor görünen Eide’nin geçmişin mantığında hareket ettiğini, bu yöntemin 2004’te uygulandığını ancak olumlu sonuç vermediğini yazan gazete, Akıncı’nın TAK’a yaptığı açıklamada söylediklerinin, BM’nin ve şahsen Eide’nin bundan sonra nasıl ilerlemek istediğine ışık tuttuğunu belirtti.

Gazete, Akıncı’nın açıklamasında müzakere masasında kendilerini tekrar etmekten yorulduklarını ifade ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından şu şekilde çeviri yaptı: “BM’nin daha aktif bir role sahip olması verimli olabilir. BM’nin daha aktif rolü hakemlik demek olmayacak.

Tabii (BM) tarafsız olabilirse. ‘Kıbrıs Rum tarafını gücendirmeyelim’ düşüncesiyle hareket edeceklerse, hiç yapmasınlar daha iyi.”

Eide’nin hakemlik çabasının Kıbrıs sorunundaki olgulara bir değişik getirmeyeceğini, aksine büyük bir gerilemeye sebep olacağını çünkü Rum tarafının, Eide tarafından hakemlik yapılmasını kabul etmesinin söz konusu olmadığını yazan gazete “Anastasiadis’e göre usul değişikliği; kendi önerisinin uygulanmasıyla başarılabilir” vurgusunu yaptı.

Gazeteye göre Anastasiadis iki tarafın, uzlaştıkları noktaları, küçük anlaşmazlıklar olan noktaları ve anlaşmazlıkların büyük olduğu noktaları not ederek görüşmeleri halinde diyaloğun çok daha verimli olacağı görüşünde.

Simerini haberi “İşgal Lideri BM’nin Müzakerelere Daha Aktif Katılımını İstedi… Eide-Akıncı Yeni Usul İstiyor” başlığıyla okurlarına aktardı.

Alithia “BM’ye Daha Aktif Rolü Akıncı Da Destekliyor… Kıbrıslı Türk Lider Başkan Anastasiadis’in, Meclis Kararının Kabul Edilmez Olduğunu Söyleyerek Mantık Yoluna Döndüğünü Söyledi ve Konunun En Kısa Sürede Halledilmesini Diledi” başlığını attı.

Politis Akıncı’nın TAK’a açıklamasını “Akıncı Yavaş Yavaş Yumuşuyor… ‘Anastasiadis Mantık Yoluna girdi… Kıbrıs Rum Tarafı, Kıbrıs Türk Tarafı Güçlenir Korkusuyla Güven Yaratıcı Önlemlerde Üzerine Düşen Adımları Atmadı” başlık ve spotlarıyla aktarırken “Kıbrıslı Türk lider şarabına su katıyor görünüyor” yorumunu yaptı.

KOCİAS-TILLERSON GÖRÜŞMESİNDE KIBRIS SORUNU HAKKINDA TEK KELİME EDİLMEDİ

Gazete “Kocias-Tillerson Görüşmesinde Kıbrıs Sorununu Hakkında Tek Kelime Edilmedi… Bölgesel Konularda Kaldılar” başlıklı haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un dün gerçekleşen görüşmesinde;Doğu Akdeniz ve Balkanlar’daki gelişmeler gibi bölgesel konular üzerinde durulduğunu, Kıbrıs sorunu hakkında tek kelime edilmediğini yazdı.

Haravgi Akıncı’nın TAK’a açıklamasını “Akıncı BM’ye Daha Aktif ve Verimli Rol Arzu Ediyor… Erdoğan ve Ankara’nın Emriyle Hareket Ettiğini Net Bir Dille Yalanlıyor” başlığıyla aktardı.

EIDE YARIN ANASTASİADİS’LE GÖRÜŞÜYOR

Gazete edindiği bilgilere dayanarak BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin, müzakereleri yeniden başlatma çabaları çerçevesinde yarın öğleden sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini haber verdi.

Gazeteye göre Eide’nin Anastasiadis’e, müzakereleri yeniden başlatma çabaları ve KKTC’de şekillenen durum hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

“YENİ ÇABA SONUÇ VERMEZSE BM KIBRIS SORUNUNDA ÇIKMAZ İLAN EDEBİLİR”

Kaynaklarının, Eide’nin yeni çabasının sonuç vermemesi halinde Kıbrıs sorununun “buzdolabına girme” tehlikesi olduğuna dikkat çektiklerine vurgu yapan gazete kaynaklarının bu sonuca, Türkiye’deki referandum ve Rum tarafındaki başkanlık seçimi nedeniyle vardıklarına işaret etti, sözlerini şöyle aktardı:

“Müzakereler hemen yarın başlasa bile sonuç çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Çoğu parti ve Başkanlık halen seçim kampanyası dönemine girdi.

Müzakereler yeniden başlasa Anastasiadis, başkanlığa yeniden seçildikten sonra müzakerelere devam edebileceği haklı gerekçesi olsun diye, esasa ilişkin konulardan çok tali konular üzerinde duracak.

En büyük tehlike BM’nin Kıbrıs sorununu, çözülemeyen sorunlar kategorisine koyup çıkmaz ilan etmesidir. Özlü diyaloğun başlayabilmesi için 4 yıl gereken 2004 deneyimi baz alındığında, müzakereler aylarca sonra yeniden başlarsa, liderlerin önlerinde olacakları, bıraktıkları nokta olmayacak. Aksine, önlerinde yeni olgular bulacaklar. Bir yıl sonra bile, Kıbrıs Rum tarafının talepleri olan gerek Toprak’ta gerek Mülkiyet’te gerek yerleşikler konusu, bugünküyle aynı olmayacak. Bu da, yaratılacak yeni olgular temelinde bir müzakereyi gündeme getirecek.”