 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.729
  • Altın 151,774
  • Dolar 3,6663
  • Euro 3,9021
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALiderler görüşmesi tamamlandı

Eıde: “liderlerin ilişkilerini düzeltemem”

»
Eıde: “liderlerin ilişkilerini düzeltemem”
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide “iki liderin ilişkilerini düzeltemem. Sayın Nikos Anastasiadis’in ve Mustafa Akıncı’nın liderlik kabiliyeti göstermesini diliyorum” dedi.

Politis’in haberine göre Eide, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileriyle gerçekleştirdiği temas turu çerçevesinde dün Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas  ve EDEK Başkanı Marinos  Sizopulos’la görüştü.

Eide, Lillikas’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde kamuoyu önünde yapılacak diyaloğun ciddi olması gerekir. Başarısızlık durumunda ne olacağı konusunda her iki tarafta var olan görüşlerin incelenmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Liderlere yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da prosedürün Kıbrıs aidiyetli ve onların (liderlerin) güdümünde olduğunu söyleyen Eide “iki liderin ilişkilerini düzeltemem. Sayın Nikos Anastasiadis’in ve Sayın Mustafa Akıncı’nın liderlik kabiliyeti göstermesini diliyorum” dedi.

Lillikas ise Eide ile çok ilginç bir görüşme yaptıklarını belirtti ve “ortak yaklaşım var görünüyor” dedi.  Güvenlik, garantiler, askerlerin çekilmesi, toprak ve sürdürülebilirlik konularındaki kaygılarını ortaya koyan Lillikas “Sadece çözümü düşünmemeliyiz, çözümün ertesi gününü de düşünmeliyiz. Ertesi gün  de bu çözümün adil, işleyebilir ve sürdürülebilir olup olmayacağı güvenceye alınacak. Sürdürülebilir çözüm adil olmalı, çünkü  adil olmayan bir çözüm ölü doğmuş bir çözüm olacak” ifadesini kullandı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise dün görüştüğü Eide’ye partisinin, “Türkiye’nin tavrı ortadayken sürdürülmekte olan prosedürün verimli olup olmayacağına dair kaygılarını” ilettiğini anlattı.

“Her iki taraftaki siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak ve soruları cevaplamaya büyük önem verdiğini” söyleyen Eide, dün Güney’de Vatandaşlar İttifakı ve EDEK dışında, Kuzey’de de Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’la da görüştü. Önceki gün ise DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile bir araya gelmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kasulidis: “masadaki anlaşmazlıklar küçük ama önemli”13 Nisan 2017 Perşembe 11:33
  • Anastasiadis: "Kıbrıs sorununun çözümü tehdit ve şantajlarla mümkün değil"12 Nisan 2017 Çarşamba 14:44
  • Kıbrıslı Rumlar üç ayda KKTC konaklamalarına 1,5 milyon Euro harcadı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:24
  • Şilluris’in Kuveyt ziyareti tamamlandı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:23
  • Japonya’dan sismografi gemisi, araştırma yapmak için geliyor…12 Nisan 2017 Çarşamba 10:46
  • Nefret söylemi mektupları başsavcılıkta11 Nisan 2017 Salı 11:53
  • Lakkotripis Türk açıklamaları karşısında soğukkanlı durulması gerektiğini vurguladı11 Nisan 2017 Salı 10:18
  • Kiprianu: Kıbrıs'taki barışı hiçbir şey durduramaz10 Nisan 2017 Pazartesi 12:41
  • Rum iç cephesinde cuma’dan kalma yakıcı ortam sürüyor10 Nisan 2017 Pazartesi 12:36
  • Kiprianu: "Kıbrıs sorununu önümüzdeki iki ay içinde çözmemiz mümkün"09 Nisan 2017 Pazar 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti