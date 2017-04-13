Eıde: “liderlerin ilişkilerini düzeltemem”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide “iki liderin ilişkilerini düzeltemem. Sayın Nikos Anastasiadis’in ve Mustafa Akıncı’nın liderlik kabiliyeti göstermesini diliyorum” dedi.

Politis’in haberine göre Eide, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileriyle gerçekleştirdiği temas turu çerçevesinde dün Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’la görüştü.

Eide, Lillikas’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde kamuoyu önünde yapılacak diyaloğun ciddi olması gerekir. Başarısızlık durumunda ne olacağı konusunda her iki tarafta var olan görüşlerin incelenmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Liderlere yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da prosedürün Kıbrıs aidiyetli ve onların (liderlerin) güdümünde olduğunu söyleyen Eide “iki liderin ilişkilerini düzeltemem. Sayın Nikos Anastasiadis’in ve Sayın Mustafa Akıncı’nın liderlik kabiliyeti göstermesini diliyorum” dedi.

Lillikas ise Eide ile çok ilginç bir görüşme yaptıklarını belirtti ve “ortak yaklaşım var görünüyor” dedi. Güvenlik, garantiler, askerlerin çekilmesi, toprak ve sürdürülebilirlik konularındaki kaygılarını ortaya koyan Lillikas “Sadece çözümü düşünmemeliyiz, çözümün ertesi gününü de düşünmeliyiz. Ertesi gün de bu çözümün adil, işleyebilir ve sürdürülebilir olup olmayacağı güvenceye alınacak. Sürdürülebilir çözüm adil olmalı, çünkü adil olmayan bir çözüm ölü doğmuş bir çözüm olacak” ifadesini kullandı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ise dün görüştüğü Eide’ye partisinin, “Türkiye’nin tavrı ortadayken sürdürülmekte olan prosedürün verimli olup olmayacağına dair kaygılarını” ilettiğini anlattı.

“Her iki taraftaki siyasi partilerle fikir alışverişinde bulunmak ve soruları cevaplamaya büyük önem verdiğini” söyleyen Eide, dün Güney’de Vatandaşlar İttifakı ve EDEK dışında, Kuzey’de de Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’la da görüştü. Önceki gün ise DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile bir araya gelmişti.