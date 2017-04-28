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Eıde: “müzakereler, yaratılan görüntüden çok daha iyi gidiyor”

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Eıde: “müzakereler, yaratılan görüntüden çok daha iyi gidiyor”
Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Rum muadili Andreas Mavroyannis’in, Kıbrıslı Türklerin federal devletin karar alımlarına katılımları konusundaki son görüşmelerinde önemli yakınlaşmalar sağlandığı haber verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günü, müzakerecilerin sağladığı yakınlaşmayı onaylamasının beklendiği, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de müzakerelerin, yaratılan görüntüden çok daha iyi gittiğini söylediğine dikkat çekildi.

Alithia “Müzakerelerde Etkileyici İlerleme… Müzakereciler Kıbrıslı Türklerin katılımı Konusunda Önemli Yakınlaşmalar Başardı” başlıklı haberinde edindiği bilgilere dayanarak müzakerecilerin, son görüşmelerinde federal devletin işleyişi çerçevesinde Kıbrıslı Türklerin karar alımlarına katılımı konusunda önemli yakınlaşmalar kaydedildiğini yazdı.

Nami ve Mavryoannis’in, Eide’nin de katıldığı dünkü görüşmeleri sırasında, konu hakkında geçen Salı günkü görüşmede kaydedilen yakınlaşmaları teyit ettiklerini belirten gazete, Kıbrıslı Türklerin karar alımına katılımı konusunun müzakerelerdeki “dikenlerden” biri olduğunu yazdı.

Gazete müzakerecilerin, gelecek Salı günkü liderler görüşmesinin gündemini hazırlamalarının da bu olumlu gelişme açısından gösterge olduğunu yazdı ve müzakerecilerin kaydettiği bu ilerlemeyi Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in önümüzdeki Salı günü onaylamasının beklendiğine işaret etti.
Haberde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dünkü müzakereciler görüşmesinin ardından KİPE’ye (Rum haber ajansı) yaptığı açıklamada, müzakerelerin dışta yaratılan görüntüden daha iyi gittiğini vurguladığı da kaydedildi.

Gazeteye göre Eide “Çevre ortamı şu an çok zordur ancak müzakereler  son zamanlarda iyi gidiyor. Gerçekten de  müzakerecilerin geçen hafta sonu ve bu hafta yaptığı görüşmelerden oldukça etkilenmiş durumdayız. Daha şimdi bir görüşmeden geldim. Uzun zamandır açık kalan konulardan bazılarını aşmak için ciddi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevresel ortamın olumsuz olduğu görüşünün nedeni sorulan Eide “Bu soruyu kendime sorduğumda bulabildiğim en iyi cevap, prosedürün verimli olmasını istemeyen insanlar olduğudur” dedi, özetle şunları ekledi:

“Olası çözüme çok yakın ilerliyoruz ve insanlar çözümün mümkün olduğunu görüyor, bunu aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Her iki tarafta da, mevcut durumda rahat oldukları için olduğu gibi kalmasını arzu eden insanlar bulursunuz. (prosedürün) sonuç vermesini isteyen insanlar da bulursunuz. Dolayısıyla  gerçek fark, çalışmak isteyenler ile istemeyenler arasındadır.”

Gazetenin kritik diye nitelediği Güvenlik-Garantiler ve eşdeğer muamele konularındaki soruya karşılık güvenlik konusunun ancak Cenevre konferansı formuna geri dönüldüğünde halledilebileceğini söyleyen Eide “Hissiyatım odur ki taraflar Cenevre’ye dönmek istiyor ancak aramızda,  burada Kıbrıs’ta belirli şeyler yapmaları gerektiği konusunda anlaştık” dedi.

Eide Güvenliğin aynı zamanda, kurulacak hukuk sistemi, polis ve anayasal düzenin tamamı olduğu görüşünü tekrarlayarak bunlardan bazılarının, kritik konular tamamlanmadan olması gerektiğini söyledi. 
Bu iki konuda iki tarafın tezlerinin, birbirinden çok mu uzak olduğu, yakınlaşmaya bu yüzden mi varamadıkları sorulduğunda “Zannettiğiniz kadar uzak olduğunu sanmıyorum ancak halen yapılması gereken çalışma var” dedi.

Gazete Eide’nin, iki taraf arasında, sondajlarda moratoryumla ilgili anlaşma olduğu bilgilerini yalanladığını, enerji nedeniyle yeni bir krizden korkup korkmadığı sorusuna da “ Pek çoğu yeni krizden korkuyor. Her iki tarafta da çoğu Kıbrıslı korkuyor ve endişelerini paylaşıyor ancak moratoryumla ilgili herhangi bir tartışmada yer almadım” dedi.

Politis ise “Müzakerecilerden İstikrarlı İlerleme” başlığıyla aktardığı haberinde müzakerecilerin, 2 Mayıs’taki liderler görüşmesinin hazırlıklarına dün de iyi ortamda, “küçük ama istikrarlı ilerlemeyle” devam ettiklerini yazdı.

Kıbrıslı Türklerin federal düzeyde etkin katılımları, yönetim ve AB konuları üzerinde durulan dünkü müzakereciler görüşmesinde liderler görüşmesinin gündeminin de hazırlandığını yazan gazete “bir haftadan beridir her iki taraftan kaynakların, liderlerin ilişkisinden bağımsız olarak, masadaki olguların oldukça iyi gittiğini, olguların hafta başı itibarıyla aşamalı olarak iyileştiğini veya en azından kötüleşmediğini söylediğini” yazdı.

Fileleftheros müzakereciler görüşmesini “Salı’nın Gündemi Hazır” başlığı altında özetlerken Eide’nin KİPE’ye açıklamasını da “Eide: Birileri Prosedürün Verimli Olmasını İstemiyor” başlığıyla aktardı.

 

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