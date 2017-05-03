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Eide, müzakerelerin hızından endişeli

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Eide, müzakerelerin hızından endişeli
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili Genel Sekreter’e ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerine bilgi vermek üzere New York’a gideceği haber verildi.

Eide’nin, Kıbrıs müzakerelerinde izlenen yöntemin arzu edilen sonuca götürmediğinin görülmesi üzerine bu ziyareti yapacağı ve çıkış yolu arayacağı kaydedildi.

Politis “Eide ve Guterres Çıkış Yolu Arıyor… Özel Danışman Bundan Sonraki Adımlar İçin New York’a… Kıbrıslıların Özgürlüklerinde İlerleme Sağlandı… Her İki Lider de Savunmada… BM’nin Gündeminde UNFICYP de Var” başlık ve spotlarıyla aktardığı manşet haberinde Eide’nin, olguları iteleyecek bir çıkış yolu bulmak çabasıyla New York’a gideceğini dünkü görüşmede, “bir miktar ilerleme kaydetmelerine rağmen BM’nin istediği hızda ilerlemeyen” liderlere ilettiğini yazdı.

Eide’nin bu hafta sonunda BM merkezine gideceğini ve Genel Sekreter Antonio Guterres’e “prosedürün ağır hızda ilerlemesinden duyduğu kaygıyı ileteceğini” yazan gazete Eide’nin Genel Sekreter Guterres ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin daimi temsilcileriyle görüşmek ve müzakerelerdeki gelişmeler hakkında bilgi vermek için gideceğini belirtti.

Eide’nin New York’taki temaslarında hem BM’nin olası bir çözümden sonraki rolünü hem de prosedürün sonuçlanamaması ihtimalini de ele almasının beklendiğini yazan gazete, böyle bir durumda iyi niyet misyonunun ve BM Barış Gücü’nün rolünün gözden geçirilmesi gerektiğini, ekonomik kısıtlamalar nedeniyle Barış Gücü mensubu sayısının azaltılmasının da ihtimal dışı olmadığını ekledi.

Fileleftheros, Eide’nin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le Kıbrıs sorunu ve bölgesel durumu görüştüğünü haber verdi.

Gazete Eide’nin sosyal medya hesabından Kıbrıs müzakerelerindeki ve bölgesel çerçevedeki durumu Kasulidis’le gözden geçirmenin her zaman iyi olduğu mesajını yayımladığını yazdı.

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