Eide: "Süreç çökerse farklı seçenekler masaya gelebilir"

Espen Barth Eide, Haziran ve Temmuz aylarında olayların bir yönde veya aksi yönde çok hızlıca gelişebileceğini dolayısıyla mevcut seçeneklerle ilgili stratejik düşünmeye, ne olacağını bekleyip görmektense şimdi başlamanın daha iyi olacağını ifade etti.

Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs’ta bir çözüm açısından müzakerelerde nerede olduklarını değerlendirmek istediklerini, 17 Mayıs’ta yapılacak görüşmede ana gündemin, Cenevre’de yeni bir Kıbrıs Konferansı’nın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin tartışılması olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (KHA) konuşan Eide, irade olması halinde Cenevre’de Kıbrıs Konferansı’na devam edilebileceğini ifade ederken, müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in üzerinde anlaşmaya varılmamış konuları kapatmak için önemli çaba sarf ettiklerini ve az da olsa mesafe alındığını ifade etti.

“MEVCUT ZAMANI ETKİN BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK ÖNEMLİ”

Eide, yaklaşan doğalgaz sondajları ve seçim öncesi siyasi atmosfer göze alındığında mevcut zamanı mümkün olduğunca etkin bir şekilde değerlendirmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Özel Danışman, sondaj konusunda bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalınması durumunda bunun, bölgedeki durum nedeniyle, 2014’te yaşananlardan daha dramatik olma potansiyeli taşıdığı konusunda endişeli olduğunu aktardı.

BM diplomatı, işlerin yolunda girmemesi durumunda olumsuz bir sonuca hazırlıklı olunması gerektiğini, diğer yandan genelde barış gücü konusunda yaşanan tartışmalar nedeniyle BM’nin Ada’daki akıbetinin ne olacağı konusunun gündemde olduğunu belirtti.

TÜM TARAFLARIN KARAR VERME ZAMANI YAKLAŞIYOR

Eide, sorumluluğu çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ada’daki liderler, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve ilgili tarafları, mevcut müzakereler sona erdiğinde karar verme zamanının geleceğinin farkında olmalarını sağlamak durumunda olduğunu söyledi.

Eide, “BM, olumlu ya da olumsuz her türlü sonuca hazırlıklı olması gerekir. Başarı durumunda veya başarısızlık durumunda burada ne yapacağımız konusunda devam eden bir tartışma var” dedi.

Görüştüğü BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin de önümüzdeki haftaların kritik olduğunu düşündüğünü anlatan Eide, “AB de dahil diğer bazı ülkeler yardımcı olmak için ne yapabileceklerini sorup duruyorlar. Bu işin başarıya ulaşması için oldukça istekliler. Bu fırsatın, müzakerelerin dışındaki faktörler nedeniyle kaçırılmasından oldukça endişeliler. Kararlıyız ancak endişenin derecesi artıyor ve bu tartışmayı burada yapmak önemli” dedi.

Eide, güvenlik ve garantiler başlığını kapamadan önce, başkanlığın doğası ve toprak gibi diğer karmaşık konular arasında ilişki kurulması gerektiğini ve bunun olabileceğini düşündüklerini aktardı.