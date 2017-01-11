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Eide’den konferansa ilişkin açıklama

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Eide’den konferansa ilişkin açıklama
Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin konferansa ilişkin açıklamasına yer verdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Kıbrıs’a ilişkin konferansa katılımcıların, doğal olarak Kıbrıslıların; Akıncı ile Anastasiadis’in  ve garantör ülkeler; Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın olduğu şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin konferansa ilişkin açıklamasına yer verdi. 

Gazete Eide’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin konferansa davet edilmediğini itiraf ettiğini de yazdı.

Habere göre “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin konferansa davet edilip edilmediği şeklindeki bir soru üzerine Eide, açıklamasında konferansa katılımcıların, doğal olarak Kıbrıslılar; Akıncı ile Anastasiadis’in ve garantör ülkeler; Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık olduğunu belirtti. 

Eide, sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu görüşmelere karar verdiği olgusuna zaten değindiğini ifade etti.

Eide “ bunlar, buradadır, bu konferanstaki taraflardır” ifadesini kullanırken, bunun ne anlama geldiğine ilişkin olarak alternatif yorumlar bulunduğunu da söyledi.

Eide, kendi kendilerini davet etmediklerini, kendisinin ne birini ne de diğerini davet ettiğini, Akıncı ile Anastasiadis’in, ortaklaşa, kendisiyle birlikte bu konferansın yapılmasına karar verdiğini, böylelikle doğal olarak diğer kişileri davet ettiklerini ifade etti.

Eide, açıklamasının devamında “siz ve eşiniz yemek vermeye karar verdiğinizde kendi kendinizi davet etmezsiniz” şeklinde de konuştu.

Gazete, Eide’nin iddialarının belirsiz olduğunu, bununla birlikte liderlerin İsviçre’ye davet edilmediğini, görüşmelerin BM’nin girişimiyle yapıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Nikos Anastasiadis’in, Akıncı ile eşitlenerek “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı” sıfatının ortadan kaldırıldığının da açık olduğunu savundu.

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