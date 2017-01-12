Eide’nin açıklamaları Rum basınında da yer aldı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, dün düzenlediği basın toplantısı Rum basınında da geniş bir şekilde yer aldı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide yaptığı açıklamada, bugün yapılacak olan Kıbrıs’a ilişkin konferansı tarihi bir olay olarak nitelendirdi.

Cenevre’deki görüşmelere ilişkin olarak Eide açıklamasında olmak istedikleri noktada bulunduklarını belirtirken iki liderin ortaya koyduğu kararlılık ve iraden de bahsetti.

Alithia gazetesi Eide’nin açıklamalarını “İyi bir Yoldayız” başlığıyla aktarırken Simerini gazetesi “Eide: Referandum Tarihine Gerek Yok- En İyi Fırsat” başlığını kullandı.

Politis gazetesi ise ilgili haberi “Eide Bugünkü Konferansın Tarihi Olduğu Konusunda Israrlı- İlerlemeyi İnşa Edecekler”, Haravgi: “Eide: Güvenlikle İlgili Bugünkü Konferans Tarihi” şeklinde yansıttı.