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Eidie, taraflar 11 Nisan'da yeniden başlamak için mutabık

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Eidie, taraflar 11 Nisan'da yeniden başlamak için mutabık
Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Brüksel'de BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Eidie twitter hesabından  yaptığı açıklamada liderlerin 11 Nisan'da görüşmelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Eidie açıklamasında kararın Pazar akaşam ki Lefkoşa'da ara bmlgede düzenlenen yemekte alındığını da belirtti.

 

 

BM'den resmi açıklama geldi. İşte o açıklamanın İngilizce orjinali;

 

SECRETARY-GENERAL’S GOOD OFFICES MISSION IN CYPRUS

P.O. BOX 21642, NICOSIA, CYPRUS

 

LEADERS AGREE TO RESUME CYPRUS TALK

Tuesday 04 April 2017

 

The Special Adviser of the Secretary-General (SASG) on Cyprus, Mr. Espen Barth Eide, has announced the

Cyprus Talks will resume following consultations with both sides and today’s meeting between the Secretary-General

and the Turkish Cypriot Leader, Mr. Mustafa Akinci in Brussels.

 

The leaders will resume negotiations at 10am on Tuesday 11 April 2017. The meeting will be held

under the auspices of SASG Eide.

 

End.

 

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