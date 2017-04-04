Eidie, taraflar 11 Nisan'da yeniden başlamak için mutabık

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Brüksel'de BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Eidie twitter hesabından yaptığı açıklamada liderlerin 11 Nisan'da görüşmelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Eidie açıklamasında kararın Pazar akaşam ki Lefkoşa'da ara bmlgede düzenlenen yemekte alındığını da belirtti.

After consultations with @AnastasiadesCY & @MustafaAkinci_1 following Sunday's dinner, we have agreed that #CyptusTalks resume 11 April. — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) 4 Nisan 2017

BM'den resmi açıklama geldi. İşte o açıklamanın İngilizce orjinali;

SECRETARY-GENERAL’S GOOD OFFICES MISSION IN CYPRUS

P.O. BOX 21642, NICOSIA, CYPRUS

LEADERS AGREE TO RESUME CYPRUS TALK