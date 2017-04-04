Eidie, taraflar 11 Nisan'da yeniden başlamak için mutabık

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Brüksel'de BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Eidie twitter hesabından yaptığı açıklamada liderlerin 11 Nisan'da görüşmelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu.
Eidie açıklamasında kararın Pazar akaşam ki Lefkoşa'da ara bmlgede düzenlenen yemekte alındığını da belirtti.
After consultations with @AnastasiadesCY & @MustafaAkinci_1 following Sunday's dinner, we have agreed that #CyptusTalks resume 11 April.— Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) 4 Nisan 2017
BM'den resmi açıklama geldi. İşte o açıklamanın İngilizce orjinali;
SECRETARY-GENERAL’S GOOD OFFICES MISSION IN CYPRUS
P.O. BOX 21642, NICOSIA, CYPRUS
LEADERS AGREE TO RESUME CYPRUS TALK
Tuesday 04 April 2017
The Special Adviser of the Secretary-General (SASG) on Cyprus, Mr. Espen Barth Eide, has announced the
Cyprus Talks will resume following consultations with both sides and today’s meeting between the Secretary-General
and the Turkish Cypriot Leader, Mr. Mustafa Akinci in Brussels.
The leaders will resume negotiations at 10am on Tuesday 11 April 2017. The meeting will be held
under the auspices of SASG Eide.
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