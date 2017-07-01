Eidie: Taraflar Pazartesi masaya öneriler sunacak

BM Genel Sekreteri başkanlığında dün akşamki yemekte, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme götürebilecek gerekli unsurların yer alacağı bir paket anlayışının ortaya çıktığını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, daha önceden belirlenen unsurlardan oluşan paketin iki masada da görüşülmeye başlandığını belirtti.

Eide, Kıbrıs Konferansı’nın bugünkü oturumu sırasında verdiği arada gazetecilerin sorularını yanıtında, BM Genel Sekreteri başkanlığında dün akşamki yemekte, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme götürebilecek gerekli unsurların yer alacağı bir paket anlayışının ortaya çıktığını söyledi.

Espen Barth Eide, daha önceden belirlenen unsurlardan oluşan paketin iki masada da görüşülmeye başlandığını belirtti. Eide, bunların çözümlenmesi halinde, kapsamlı bir çözümün unsurlarını elde edileceğini kaydetti.

Sabahki görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Eide, tarafların bugün ve yarın kendi aralarında toplanarak fikirlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Eide, “Güvenlik ve Garantiler” konusunun yanısıra askıda kalan konuların ele alındığı ikinci masa toplantılarında da net unsurlar bulunduğunu belirterek, pazartesi günü devam edilecek toplantıda tarafların masaya öneri paketi koyacağını kaydetti. Eide, bu unsurların, müzakerelerin başarılı olabilmesi için olmazsa olmaz niteliği taşıdığını belirtti.