Eidie: Zor ama mümkün

BM GENEL SEKRETERİ’NİN KIBRIS ÖZEL DANIŞMANI EİDE: "(MÜZAKERELERE) İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK. ŞİMDİ SON AŞAMAYA GELMİŞ BULUNUYORUZ. GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞI BİR ANDAYIZ. MANTIĞIM GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE 'ZOR AMA MÜMKÜN' OLACAĞINI SÖYLÜYOR"

"AB DE KONFERANSA ÖZEL GÖZLEMCİ STATÜSÜNDE KATILACAK"

"(KONFERANS) EN ÜST DÜZEYDE VEYA İKİNCİ YÜKSEK DÜZEYDE GERÇEKLEŞECEK. TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BUGÜNDEN BAŞLAYARAK 11 OCAK'A KADAR BURADA NELER OLACAĞINI TAKİP EDİYOR"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'ndeki Kıbrıs müzakerelerine iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Şimdi son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Gerçeğin ortaya çıkacağı bir andayız. Mantığım güçlü bir şekilde 'zor ama mümkün' olacağını söylüyor." dedi.

Eide, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında bugün başlayan ve çarşamba günü sona erecek müzakerelerin planlandığı gibi başladığını söyledi.

Eide, son 19 aydır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet, yönetim-güç paylaşımı ve toprak ile güvenlik ve garantiler olmak üzere 5 temel başlıkta kayda değer ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"AB ÖZEL GÖZLEMCİ"

Çarşamba günü sona erecek müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanın her iki tarafından delegasyonun katılacağı uluslararası konferans düzenleneceğini anımsatan Eide, Avrupa Birliği'nin (AB) de konferansa "özel gözlemci" statüsünde katılacağını aktardı.

Konferansta "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alınacağını belirten Eide, söyle konuştu:

"12 Ocak, ancak 9 ve 11 Ocak'ta başarılı olursak verimli geçecek. Şimdi son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Gerçeğin ortaya çıkacağı bir andayız. Mantığım güçlü bir şekilde 'zor ama mümkün' olacağını söylüyor. Zor olacak, çünkü en komplike ve zor konular en sona bırakıldı. Kolay olacak, çünkü yeterli irade olduğu takdirde çözülemeyecek bir konu bilmiyorum."

"KIBRIS İÇİN TARİHSEL OLACAK"

Uluslararası konferansın perşembe günü yapılacağına dair kafalarında bir soru işareti olmadığını dile getiren Eide, konferansın kalite düzeyi ve başarısını 3 gün boyunca sürecek müzakerelerin belirleyeceğinin altını çizdi.

Eide, "Başarıya ulaşılırsa bu Kıbrıs için tarihsel olacak ve çatışmalardan etkilenen bölgelere çok ciddi bir sinyal gönderecek." dedi.

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Eide, Kıbrıs Rum kesiminin AB üyesi olduğunu hatırlatarak, konferansa katılması beklenen AB'nin karar verici rolü olmayacağını sadece "destekleyici rolü" olacağına işaret etti.

Eide konferansın katılım düzeyiyle ilgili bir soru üzerine de önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek müzakerelerin konferansa doğrudan etkisi olacağına değinerek, "(Konferans) En üst düzeyde veya ikinci yüksek düzeyde gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan bugünden başlayarak 11 Ocak'a kadar burada neler olacağını takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla bu sabah başlayan müzakerelerde "mülkiyet' konusunun ele alındığını anlatan Eide, bu başlığın uzun ve karmaşık bir konu olduğuna dikkat çekti. Eide, "Çok sıkı çalışacağız. İyi bir başlangıç yaptık. Bugün öğle arasında küçük çalışma grupları oluşturduk." dedi.

MÜZAKERELER 6 TEMEL BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Müzakerelerde, tarafların 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunması bekleniyor.

Liderler, geçen kasım ayında İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında düzenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs'ta müzakereler, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Kıbrıs müzakereleri, "Ekonomi, Avrupa Birliği, mülkiyet, yönetim-güç paylaşımı, toprak ile güvenlik ve garantiler" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.