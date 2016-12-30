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EİK’in danışmansız kalması konusunda çözüm bulundu

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EİK’in danışmansız kalması konusunda çözüm bulundu
Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK)’in, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki yataklar için yapılacak müzakerelerde danışmansız kalması konusuna, çözüm bulunduğu haber verildi.

Şirketin doğal gaz müzakerelerinde hukuki açıdan desteklenmesi için bir çıkar yol bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, “elde ettiği” bilgilere dayanarak, EİK’in bugüne kadarki hukuk danışmanı olan “DLA PIPER UK LLP”’nin, talep edilen hukuki hizmetleri sağlamaya devam etmeyi üstlendiğini kaydetti.

EİK’in, hukuk danışmanları için çıkılan ihaleyi 9 buçuk milyon Euro’ya CMS “CAMERON MCKENNA LLP” şirketine vermeye karar vermesinin ardından, EİK’in bugüne kadarki hukuk danışmanı olan “DLA PIPER UK” şirketinin Rum İhale İnceleme Kurumu’na başvurduğunu anımsatan gazete, İhale İnceleme Kurumu’nun da ilgili başvurunun ardından, EİK’e geçici yasaklayıcı tedbir koyduğunu ve EİK’in danışmansız kaldığını anımsattı.

Gazete, “DLA PIPER UK LLP” şirketinin, EİK’le aralarında bulunan anlaşma temelinde, Enerji Bakanlığının yapacağı (ve EİK’in de danışman olduğu) müzakerelerdeki kritik konularda hizmet sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğini ekledi.

Simerini gazetesi’nin haberine göre ise, EİK Genel Müdürü Panos Kelamis, hukuk danışmanlarıyla ilgili meselenin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” menfaatleri açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Meselenin kontrol altında olduğunu ve kısa zaman içerisinde davanın görülmesi ve ilgili kararın alınmasının beklendiğini dile getiren Kelamis, Ocak ayı içerisinde 3’üncü tur ruhsat ihalesiyle ilgili olarak şirketlerle sözleşmelerin imzalanmasının beklenmesine bağlı olarak, konunun kısa zaman içerisinde çözümlenmemesi halinde ne olacağı sorusuna da yanıt verdi.

Gazeteye göre Kelamis “EİK’in Bakanlık hizmetleri ve hükümetle olan işbirliğinin mükemmel olduğunu, ayrıca hukuki de olmak üzere EİK’in herhangi bir meseleyi kapatmak için hem teknik bilgisi, hem de teknik alt yapısı bulunduğunu” sözlerine ekledi.

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