Çoğu kişi Albert Einstein'ı dağınık saçlı, dil çıkaran bir dahi olarak tanıyor. En sarsıcı teorilerini saçma olarak nitelendirilen fikirlerden türetmiş ve ispatlamış olduğunu biliyor.

7 yaşına kadar düzgün konuşamadı

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler Einstein çocukluğunun geç dönemlerine kadar düzgün bir şekilde konuşamadı ve 7 yaşına kadar tutuk şekilde konuştu. Stanford’da ekonomist ve yazar olan Thomas Sowell otistik olmayan, geç konuşan üstün zekalı insanlar için “Einstein Sendromu” tanımını geliştirmiştir. Çocuk gelişim uzmanları için bu durum ise “asenkron gelişim” olarak biliniyor, bu durumda beynin belli bölgelerinin normalden çok daha hızlı diğer bazı bölgelerin ise çok yavaş gelişmesi gözleniyor.

Notları başarısız değildi

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler 15 yaşında henüz lise diplomasını almamışken Swiss Federal Institute of Technology (İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü)’ne başvuruda bulundu. Ancak okuduğu lise buradaki giriş sınavlarına yeterlilik verecek kadar Fransızca, kimya, biyoloji eğitimi vermiyordu. Fizik ve matematikten yüksek başarı göstermiş olduğu için üniversite lise eğitimi tamamlamak koşuluyla Einstein’ı okula kabul etti.

Hayatı sır olan bir kızı vardı

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler Zürih’teki üniversite yıllarında üst sınıflardan bir fizik öğrencisine aşık oldu. Mileva Marić onun ilk karısı olacaktı. Marić o dönem üniversiteye kabul alan beş kadından biri olarak büyük bir sosyal baskıya maruz kalıyor ama direniyordu. Mezuniyetten sonra ise Einstein evlenemeyecek kadar fakirdi. Ayrıca Marić’in ailesi yaş farkından dolayı bu evliliği onaylamadı ta ki babası 1902’de ölene kadar bu tatlı çift için evlilik bir hayaldi. Bu yılın Ocak ayında ikilinin Lieserl adında bir kızı oldu, Mileva çocuğu ailesinin evinde doğurdu ve çift bu çocuktan kimseye bahsetmedi, arkadaşlarına bile..Lieserl’in hayatı bugüne kadar bir sır olarak kaldı.

Çapkın bir bilimadamı

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler Einstein ve Marić çifti için ne kadar çok ortak yönleri olsa da ; işler iyi gitmedi çünkü bizzat Einstein’ın kendi mektupları Mileva’yı reddeder şekilde açık kaçamaklar ve ilişkiler yaşayan bir çapkın olarak gösteriyordu. Kuzeni ve metresi olan Elsa bir anda ikinci eşi oldu, ki Einstein aslında Elsa’nın kızıyla evlenmeyi düşünüyordu. Bu durum tüm aile bireylerini kafa karışıklığına itiyor ve rahatsız ediyordu. Elsa baba tarafından ikinci derece anne tarafından da birinci dereceden kuzeni oluyordu ve Einstein onu da aldattı ancak Elsa çok duyulmadığı sürece bu çapkınlıklara müsade etti.

Berbat bir yıl geçirdi

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler 1905 yılında Einstein uzay, zaman , kütle ve enerji ve modern fizik ile ilgili temelleri sarsacak nitelikte toplam dört çalışma yayımladı. Bunları yaparken henüz doktora çalışmasını sürdürüyordu ve patent ofisinde üçüncü sınıf bir memur olarak çalışıyordu. Mezuniyetten sonra Einstein bir çok akademik kadro için başvuruda bulundu, ancak okullar art arda onu reddetti. Bu redlerin asıl sebebi ise Einstein’ın yanlışı olan Profesör Heinrich Weber’den referans mektubu istemesiydi.

Rehin alma olayı

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler Einstein savaş karşıtlığını ve pasifistliğini aksiyona dökmeye çalışıyordu. 1914 yılında o ve 3 alman arkadaşı yalnız olmalarına rağmen uluslararası militarizme ve Birinci Dünya Savaşı’na girilmesini protesto eden deklarasyonu imzaladı. Bir çok arkadaşı zekasını savaşta kullanması gerektiğini öne sürerken Einstein bunu reddetti. Savaş Almanya’yı bozguna uğratmış, sosyal olarak çökmesine ve borca girmesine sebep olmuştu. Kıyamet devam ederken Berlin Üniversitesi’nden bir grup radikal öğrenci rektör ve profesörlerin çoğunu rehin aldı! Hem profesörlerin hem de öğrencilerin saygı duyduğu Einstein ve Alman kuantum mekanikçi Max Born kendi başlattıkları savaş karşıtı sürecin sonucu olan bu öğrenci hareketini durdurmaya çalıştı. Naif bir şekilde öğrencilerin de kendisine karşı tavır alacaklarını bildiği halde.

Nobel görelilik ile gelmedi

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler Einstein “Fotoelektrik Etki Kanununun Keşfi” ile ödülü almaya hak kazandı. Fotoelektrik etki elektrik yüklü parçacıkların (iyon veya elektronlar) bir maddeden saçılması ile ışık gibi elektromanyetik radyasyonların emilmesini açıklıyor. Işığın parçacık kısmının etkilerini çözen bu araştırmaya nazaran Einstein konuşmalarının çoğunu genel görelilik üzerine yapıyordu. Ancak o dönem ve takip eden bir kaç on yıl içinde bu teorinin önemini kavranamamıştı.

İsrail başbakanlığı teklif edildi

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler Hayatı boyunca bir pasifist olan Einstein konu Nazi karşıtlığı olunca, Nazilerin nükleer zincir reaksiyonlar ile bomba üretme çalışmalarına karşı başkan Roosevelt’e aynı alanda çalışmalarını tavsiye eden bir mektup yazdı. 1952’de İsrail başbakanı David Ben-Gurion, Einstein’a yeni kurulan İsrail devletinin başkanlığını teklif etti. Einstein bu teklifi nazikçe reddetti. Ömrü boyunca nesnel olgularla ilgilenmiş olmaktan ve ilerleyen yaşından dolayı politika yapamayacağını söyledi.

Beyni ve gözlerini çaldılar

Einstein hakkında bilinmeyen gerçekler Einstein öldükten sonra yakılmak istemişti böylelikle ölüsü ve mezarı üzerinden para kazanacak fırsatçılara engel olacağını düşünüyordu. Dr. Thomas Harvey Princeton 18 Nisan 1955’de morguna girdiğinde bu isteklerin hepsi bir kenara atıldı ve bir süper-zekanın beynini hiç bir izin almadan çalışma fırsatı bulmuş oldu. Bir sinirbilimci olarak 1.2 kilogram ağırlığında Einstein’ın beyin örneğini kaçırdı. Ölü fizikçinin gözlerini de çıkaran Thomas Harvey bunları Einstein’ın göz doktoru Henry Adams’a verdi. New York’ta bir güvenlik kasasında bugüne kadar saklandı. Devam eden 43 yıl boyunca Dr. Harvey Einstein’ın beyin dilimlerini değişik yerlerde farklı zamanlarda ve şekillerde inceledi ve bu beynin çok zeki olmasının sebebini bir türlü keşfedemedi. Çok fazla yer değişikliği, fon yetersizliği ve uzmanlığın yetersizliği bunun sebebi olarak gösteriliyor. Daha sonra Dr. Harvey dahinin beynini Princeton’a geri bıraktı.