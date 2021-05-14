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Einstein'in el yazısıyla yazdığı E=mc²'li mektup rekor fiyata satışa çıkıyor

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Dünyanın en ünlü formülü olan E = mc2 denkleminin Albert Einstein tarafından elle yazıldığı bir mektup ABD'de 400 bin dolara açık artırmaya çıkarılıyor.
Einstein'in el yazısıyla yazdığı E=mc²'li mektup rekor fiyata satışa çıkıyor

Nobel Fizik Ödülü sahibi Alman teorik fizikçi Albert Einstein tarafından yazılan ve tarihin en ünlü denklemi 'E = mc2' formülünü içeren mektup, 400 bin dolar (3 milyon 387 bin TL) gibi rekor bir fiyata satışa çıkarılıyor. ABD'deki RR müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, Einstein'ın 1946 yılında Polonyalı Amerikalı fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderdiği mektupta, fizikte kütle-enerji eşdeğerliğinin temel formülü olarak bilinen 'E=mc2' formülünün elle yazılmış bir versiyonu yer alıyor. Söz konusu mektup, Einstein'in diğer bazı mektuplarıyla birlikte açık artırmaya çıkarılacak.

ALBERT EINSTEIN KİMDİR?

Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren Alman fizikçi, bilim insanı olarak biliniyor. Fotoelektrik etki çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazandı. 1879 yılında doğan Einstein, 1931 yılına değin Almanya'da yaşadı. Nazi Partisinin kendisini hedef göstermesinden sonra, Almanya'yı terk ederek, Alman vatandaşlığından kendi isteği doğrultusunda çıktı. İki evlilik yapan Albert Einstein, ilk eşinden 3 çocuk sahibi oldu. Hayatını düşünmeye, sorgulamaya ve bilime adayan Einstein 76 yaşındayken New Jersey Amerika'da hayatını kaybetti.  Albert Einstein, dünyanın önemli düşünürleri arasında yer alıyor. (DHA)

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