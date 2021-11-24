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Einstein’ın İzafiyet Teorisi Belgesi Rekor Fiyata Satıldı

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Albert Einstein’in izafiyet teorisini formüle etmeye çalışırken yaptığı hesaplamaların olduğu bir belge rekor fiyata satıldı.
Einstein’ın İzafiyet Teorisi Belgesi Rekor Fiyata Satıldı

Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 11 milyon avroya (160 milyon 460 bin lira) alıcı bulan el yazması, en pahalı imzalı bilimsel belge oldu.

Alman fizikçinin müthiş bilimsel buluşuyla ilgili çalışmalarından günümüze kalan iki belgeden biri olan parça, Einstein ve arkadaşı İsviçreli mühendis Michele Besso tarafından 1913 ve 1914 yıllarında yazıldı.

1915’te yayınlanan teori insanlığın mekan, zaman ve yerçemki anlayışını değiştirmişti.

Christie’s müzayede evinden uzman, Besso’nun belgeyi saklamasının öngörülü bir davranış olduğunu belirterek, “Einstein çok az not tutan biriydi. Bu belgenin günümüze kadar kalması ve bize ulaşmış olması bile olağanüstü” dedi.

İzafiyet teorisine giden yolda birkaç hata da içeren hesaplamaların olduğu 54 sayfalık belgenin alıcısı açıklanmadı.

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