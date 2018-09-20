"Ek 1000- 1500 TL arası maaş katkısı yapılacak"

Turizm, Sanayi ve Marketlerde çalışan ve çalıştırılacak yerli işgücü istihdamına ek maaş desteği geliyor. BRT’de yayınlanan Haber Sizde programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Sigorta emeklilerine ise 13’üncü maaş müjdesi verdi.

Çeler, Maaş desteği projesi ve sosyal sigorta emeklilerinin 13’üncü maaş ödemeleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Maaş Desteği” projesinin 2 yıl süreyle yerli iş gücüne ek maaş desteği sağlayacağını açıkladı. Özellikle gençler arasındaki işsizliği kaldırmak hem de başta turizm alanında KKTC vatandaşını istihdam etmek adına bu projeyi hazırladıklarını söyleyen Çeler, turizmin yanı sıra sanayi ve marketlerde yerli iş gücü istihdamını teşvik ederek ülke ekonomisine katkı sağlanacağını ifade etti.

Bakan Çeler yerli istihdam adına işverene verilen desteğin dışında çalışanların maaşlarına eğitim ve tecrübeleri baz alınarak ek 1000- 1500 TL arası maaş katkısı yapılacağını da belirtti. Zeki Çeler söz konusu maaş desteğinin İhtiyat Sandığı’nın İDM (İstihdam Destek Merkezi) fonundaki 177 Milyon TL paradan karşılanacağını söyledi.

Çeler, “Turizm, sanayi ve marketlerde çalışan ve çalıştırılacak KKTC vatandaşlarının primleri ödenecek, daha düzenli maaş alabilecek, sendikalaşacak en önemlisi bu alanlarda çalışma isteği de artaracak. Böylelikle çalışan KKTC vatandaşı emeğinin hakkını da alabilecek” dedi.

Bakan Çeler, maaş desteği projesini 10 gün içerisinde kamuoyu ile paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu arada Bakan Çeler bir soru üzerine Sosyal Sigorta emeklilerine 13’üncü maaş ödemelerinin Aralık ayı başında yapılacağını açıkladı.