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'Ek Anlaşma' Resmi Gazete'de Yayımlandı

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Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasına ek olarak yapılan anlaşmayı Resmi Gazete’de yayımlandı!
'Ek Anlaşma' Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bakanlar Kurulu, 7 Kasım tarihinde hem Lefkoşa hem de Ankara'da imzalanan ek anlaşmayı onaylayarak, Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine sunulmasına karar verdi.

Buna göre, anlaşmanın 2’nci maddesine yapılan eklemeler şöyle:

“Hibe yardımlarının 1/A. "Alt Yapı Yatırım ve Reel Sektör Projelerine" toplam 448.000.000-TL ödenek eklenmesine ve söz konusu ödeneğin:

-260.000.000-TL'sinin "KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi"ne,

-110.000.000-TL'sinin e-Devlet ve Alt Yapı Yatırımları Sektörü altında yeni açılacak "Belediyelerin Bütçe Açıklarına Katkı Projesi"ne,

-18.000.000-TL'sinin Turizm Sektörü altında yeni açılacak "Başbakan ve Çevre Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın Alt Yapı Projelerine Katkı Projesi"ne,

-30.000.000-TL'sinin "Alt Yapı Yatırım Tamamlama Projesi"ne,- 1.900.000.000-TL.'sinin 2/A "Kamu Sektörü Cari Bütçe Açığına Katkı" kalemine

- 100.000.000-TL.'sinin 2/B "Kamu Sektörü (Diğer)" kalemine,

-52.000.000-TL'sinin 2/C "Reform Destekleme Ödeneği" kalemine eklenmesine karar verilmiştir.”

Ek anlaşma, iç hukuki usullerin tamamlandığına ilişkin tarafların birbirlerine diplomatik kanallardan yapacakları yazılı bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

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