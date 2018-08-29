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Ek Mesai yoğun bakımdaki hastayı da vurdu !..

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KKTC’de bir çığ gibi büyüyen Ek Mesai krizi Ercan Hava Alanından sonra Lefkoşa Devlet Hastanesini de vurdu.
Ek Mesai yoğun bakımdaki hastayı da vurdu !..

KKTC’de bir çığ gibi büyüyen Ek Mesai krizi Ercan Hava Alanından sonra Lefkoşa Devlet Hastanesini de vurdu. Kalp ameliyatı olan bir hasta ek mesai nedeni ile görev yapmayacak olan hemşireler nedeniyle yoğun bakımdan çıkartılmıyor.

Ek Mesai ödeneği nedeniyle, hastanede yaşanan kaos sonrasında hemşirelerin 24:00 den sonra çalışmayacakları için hastalara çözüm aranıyor. Bir kısım hasta evine gönderilirken bazıları yoğun bakıma,  bir kısmı da YDÜ Hastanesine gönderildi.

Hastanede yatmakta olan bir hastanın yakını yaptığı açıklamada, amcam hastanede önce anjiyo oldu. Kalp damarı açılmayınca By pass ameliyatı yaptılar. 23 gün hastanede yattı. Bugün (Dün) odaya alacaklardı. Hemşireler ek mesai ödenmediği gerekçesi ile yoğun bakımdan çıkartmadılar. Neymiş efendim bakacak hemşire yokmuş da ondan çıkartmıyorlarmış dediler. Bize birde gidin bakanlığa söyleyin dediler dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla yatan amcamdır. Şimdi amcamın bu durumda başına bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek. Yoğunbakımdançıkacaktı. Bugün grev var diye çıkarmadılar. Ve bakanlığagidinsöyleyin dediler. Şimdi bu durumu söyledik diye isterlerse gıcık da giderler. 23 gündür hastanede yatan ve yoğun bakımdan normal odaya çıkartılmayan amcam bu durumu kime şikayet etsin dersiniz. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ve insan hayatı para ile ölçülür mü desem suç mu olur ifadesinde bulundu.

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