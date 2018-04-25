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Ek mesailerin zamanında ve yasalara uygun ödenmesi talep edildi

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamudaki ek mesai konusunda Maliye Bakanlığı tarafından nokta konulup, mesailerin zamanında ve yasalara uygun şekilde ödenmesini talep etti.
Ek mesailerin zamanında ve yasalara uygun ödenmesi talep edildi

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için günlük çalışma saatlerinin dışında çalışmayı gerektirecek görev  durumlarının yerine getirilebilmesi için kamu görevlilerinin 7/1979 sayılı kamu görevlileri yasasında belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai verilir. Bu bağlamda ek mesai ödeneğini düzenleyen yasanın 27. maddesinin 4. fıkrası ek çalışma ödeneği, ücret dışında her hangi bir şekilde karşılanamaz, angarya çalıştırılamaz ilkesine dayalı olarak  en geç 1 ay içerisinde ödenir. Bakanlık yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde henüz sonuç alınamaması üzücü ve düşündürücüdür.”

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