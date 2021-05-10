Ek tedbirler bugün yürürlüğe girdi

Covid-19 ile mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ek tedbirler bugün yürürlüğe giriyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ek tedbirler bugün yürürlüğe giriyor. Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Bulaşı azaltmak için Ramazan Bayramı ziyaretlerinin de çekirdek aileyle sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Kapalı turizm hizmeti veren otellerdeki çalışanlar, müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin “negatif olmasına müteakip” otelden ayrılabilmelerine müsaade edilecek.

13 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için arife olan 12 Mayıs Çarşamba günü 6 uçuş, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe günü ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görüldü.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27 Mayıs’tan itibaren canlı müzik yapılabilecek.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs’tan itibaren yapılmalarına karar verildi.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17 Mayıs’tan itibaren başlanması uygun görüldü.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görüldü.

17 Mayıs’tan itibaren deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde ve belirtilen koşullarda hizmet verebilecek.