  • BIST 9184.82
  • Altın 2970.873
  • Dolar 34.3531
  • Euro 37.0006
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHakan Fidan: Kıbrıs’ta iki halk ve devlet var

Ekilen ve dikilen ürünlerinin beyanlarına ait askı listelerine itiraz süresi 14 Kasım’a kadar uzatıldı

» »
Genel Tarım Sigortası Fonu, askı listelerine itiraz süresini 14 Kasım Perşembe mesai bitimine kadar uzattı.
Ekilen ve dikilen ürünlerinin beyanlarına ait askı listelerine itiraz süresi 14 Kasım’a kadar uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2023-2024 üretim yılında ekilen ve/veya dikilen ürünlerinin beyanlarına ait askı listelerine itiraz süresinin 14 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu. 

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan duyuru şöyle:

“2023–2024 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan ekilen ve/veya dikilen ürünlerinin beyanlarına ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listeleri ürün köylerinde askıya alınmıştır. 8.11.2024 tarihinde son bulan itiraz süreleri üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 4 iş günü daha uzatılmıştır. Bu durumda 14 Kasım 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar itiraz alınacaktır.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilmiştir. İtirazlar Kaza ve/veya bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nda alınacaktır.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Resmi Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini08 Kasım 2024 Cuma 17:43
  • Erhürman: Algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar08 Kasım 2024 Cuma 15:40
  • Bir kişinin öldüğü kundaklama olayının zanlıları dört gün daha poliste tutuklu kalacak08 Kasım 2024 Cuma 12:17
  • Dikkat... 3 Bölgede elektrik kesintisi yapılacak...08 Kasım 2024 Cuma 12:15
  • Güzelyurt’ta hırsızlık: 4 tutuklu08 Kasım 2024 Cuma 12:04
  • 1871 sürücü kontrol edildi: 348 yasal işlem08 Kasım 2024 Cuma 11:57
  • Bankanın paralarını kumarda yemişler!08 Kasım 2024 Cuma 09:51
  • Mesarya Belediyesi’nden Yol Güvenliğine Büyük Adım...07 Kasım 2024 Perşembe 17:30
  • 13 araç trafikten men edildi07 Kasım 2024 Perşembe 16:50
  • Mağusalı öğretmen İlyas Yağlı Sevenlerini Yasa Boğdu07 Kasım 2024 Perşembe 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti