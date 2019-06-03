Ekim 2018’de ele geçirilen uyuşturucu için Avrupa tutuklama emriyle tutuklama

Limasol’daki bir depoda 31 Ekim 2018’de 63 kilo 700 gram hintkeneviri bulunmasıyla ilgisi görülen 53 yaşındaki bir şahsın dün Avrupa Tutuklama Emri ile tutuklandığı haber verildi.

Haravgi dün tutuklanan kişinin, yasadışı uyuşturucu ithali, uyuşturucu kullanma ve başkalarına satmak maksatlı tasarrufunda bulundurmakla suçlandığını yazdı.

Gazete, Rum polisinin mahkeme emriyle aradığı depoda, içerisinde hintkeneviri bulunan, her biri bir kilo ağırlığında 63, bir de içerisinde 700 gram hintkeneviri bulunan paket ele geçirildiğini ve aynı konuyla ilgili depoyu kiralayan şirket yöneticisi 53 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını hatırlattı.