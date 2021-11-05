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Ekim Ayı Hayat Pahalılığı Yüzde 3.23

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Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Yüzde 20.23 Ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 23.63 Artış Oldu
Ekim Ayı Hayat Pahalılığı Yüzde 3.23

İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 3.23 olarak açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 3.23,  bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20.23 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.63 artış olduğunu açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10.58 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda oldu.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 7.05, ulaştırma ana grubunda yüzde 5.84, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.53, sağlık ana grubunda yüzde 3.17, haberleşme ana grubunda yüzde 2.75, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2.60, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 2.46, eğitim ana grubunda yüzde 1.52, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.96, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.32 artış; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.61 düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 451 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 75 ile KKTC Piyango Bileti , yüzde 69.31 ile ayva ve yüzde 52.17 ile marul oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 46.54 ile limon, yüzde 41.06 ile nar ve yüzde 38.87 ile roka oldu.

Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde 3.23; bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı  yüzde 20.23; bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde  23.63; olarak hesaplandı.

 

2021 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2021 EKİM AYI SONUÇLARI

 KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %3.23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20.23 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %23.63 değişim gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %10.58 Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşmiştir. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %7.05, Ulaştırma ana grubunda %5.84, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3.53, Sağlık ana grubunda %3.17, Haberleşme ana grubunda %2.75, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.60, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2.46, Eğitim ana grubunda %1.52, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.96, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.32 artış, Lokanta ve Oteller’de ana grubunda %0.61 düşüş gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 451 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %75.00 KKTC Piyango Bileti , %69.31 Ayva ve %52.17 Marul olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %46.54 Limon, %41.06 Nar ve %38.87 Roka olmuştur.

                                                                                                  EKİM                                      EKİM

                                                                                                  2020                                       2021

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)                                      1.04                                          3.23

 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%)                11.86                                       20.23

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)                   12.82                                      23.63

2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde Ekim 2021 ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri ve değişim oranları ilişikte Tablo 1’de, Ana Mal Gruplarının bir önceki aya göre değişime etkileri Tablo 2’de, bir önceki aya göre en yüksek artış ve en yüksek düşüş gösteren mal ve hizmetler listesi Tablo 3’de ve en ağırlıklı 40 maddenin tüketim ağırlıklı ortalama fiyatlarında bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları Tablo 4’de sunulmuştur.

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